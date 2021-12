Antecedentes por violencia de género encaminan al crimen de Analía Torres como un femicidio en Oberá

El crimen de Analía Torres continúa desvelando a los pesquisas debido a que la autopsia no pudo revelar la causa de muerte de la joven de 22 años. Hasta el momento, hay un único sospechoso en carpeta, su expareja.

crimen de Analía Torres

Todo parece indicar que la joven madre fue víctima de un femicidio, pero las sospechas aún siguen en pie debido al estado de descomposición del cadáver de Analía Torres al momento de ser hallado por la Policía de Misiones, más de 72 horas después, lo cual impide determinar con exactitud la causa del fallecimiento.

La noticia causó conmoción a la Capital del Monte y una tristeza de por vida a la familia de Analía, quienes mantienen firme su pedido de justicia y apuntan a un único sospechoso, Alejandro Márquez, la expareja de la joven, quien ya tienen antecedentes por violencia de género.

Misiones Online dialogó con la hermanas de Analía Torres, quienes mantienen los mejores recuerdos de la muchacha y conservan viva la esperanza de justicia y perpetua para el único detenido, a quienes lo nombran como “Ale”.

“Todo empezó cuando ellos se conocieron en un bar, a la semana estaban saliendo y se fueron a vivir juntos, hace 9 o 10 meses”, comenzó relatando Tamara Torres. Se pudo saber que Analía convivía junto a Márquez en Puerto Rosario, un pequeño pueblito a varios kilómetros de la Localidad de Oberá.

“Alejandro venia acá, pasaron algunos meses y ella empezó a venir con golpes. El venia atrás de ella y le decía nunca más te voy a hacer eso y volvían juntos. La ultima vez ella se escapó de él con mi hermana que vivía con ella, esa noche él la asfixio y le pidió ayuda a mi hermanita, él le dijo no te metas el problema no es con vos”.

Las hermanas sabían desde el primer momento que la relación no iba para bien pero nunca se hubieran imaginado tan trágico final. “Ella vino un día y me dijo no le digas a él que yo estoy acá. Se manejaban siempre en un remis que manejaba un vecino de Puerto Rosario”.

Analía Torres era madre de una pequeña niña, con quien no tenía mucho contacto, debido a que la menor vivía con sus bisabuelos paternos y le prohibían las visitas. “Analía no tenía trabajo, nosotros la ayudábamos con plata y con otras cosas. Ella vino acá y nos dijo que quería cambiar de vida, quería trabajar y tratar de recuperar a su hija. Ella tuvo con 15 años a la bebe y era menor de edad, como le gustaba la joda los abuelos le sacaron la tenencia. Le habían denunciado a Analía porque ella fue a verle un día alcoholizada”.

“El papá de la hija de Analía está preso en Cerro Azul, el siempre le maltrataba también, ella nunca tuvo suerte con esas cosas. Nosotros no teníamos contacto con él, no queríamos saber nada porque le golpeaba a mi hermana”.

Pocos meses de diferencia de edad entre Torres y el acusado del presunto femicidio, Márquez. Ella 22 y él 21. La pareja convivía en un principio en una pequeña vivienda a pocos metros del domicilio de la madre del joven. “Una noche mi hermana me conto que él la tiró al piso, le daba piñas y patadas, la mamá se metió para ayudarle y él le dio una piña. Mi hermana menor vio muchas cosas. El era muy celoso”.

“Te voy a matar y te voy a tirar al río”

“Un día él le disparo. Tuvieron una discusión y Analía se quiso escapar por el monte y él le perseguía, le disparó tres veces, pero lo que le salvó la vida fue una camioneta que justo pasó por ese lugar, sino ese día iba a terminar con la vida de ella. El siempre le amenazaba a ella diciéndole te voy a matar y te voy a tirar al río”.

La violencia de género fue parte de la relación en todo momento, nueve o diez meses de malos tratos por parte del detenido. “Un día íbamos a hacer pizzas, fuimos a comprar a la esquina con ella y cuando volvimos la cara de él había cambiado totalmente”.

La familia Torres era consciente de que la relación no iba para nada bien y que las cosas iban a terminar peor, pero como se expresó anteriormente, nunca se hubieran imaginado tan trágico final. “Nosotros sabíamos que esto iba a terminar mal. Ese miércoles de su muerte, ella vino a mi casa y no la vi bien, ella siempre estaba arreglada y alegre, ese día no. Fue la última vez que la vi”.

La peor noticia

El sábado 27 de noviembre, la noticia de la muerte de Analía Torres se conoció en todos lados y su familia se conmocionó. “Se nos vino el mundo abajo cuando nos dijeron que Analía estaba muerta, una tristeza inexplicable. Me preocupe en ese momento por mi sobrina porque ese día estaba con ella. Fuimos a la casa de su bisabuela para ver si estaba la nena”.

La violencia de género era extrema, según Pamela, su hermana no podía comer en los últimos días, debido a las heridas que tenía en la zona del cuello por los reiterados intentos de asfixia por parte de Márquez. “No hay dudas de que fue él, la mató aparentemente, según los oficiales, con una almohada, tapó el cuerpo, agarró y se fue. No hay otra persona”.

Quien es el detenido

Alejandro Márquez es un joven de 21 años, quien se dedicaba aparentemente a la pesca y era ayudante de albañilería, pero ello era una cortina para ocultar su extenso prontuario por robo.

Al conocerse el deceso de Analía, la policía empezó la búsqueda desesperada de Márquez y el dato que tenían en un principio, es que el joven habría robado una canoa y cruzado al país vecino. “Yo estaba segura de que él no se fue a Brasil, dicen que lo habían visto cruzando en canoa pero yo estaba segura que él seguía en Misiones. La mamá siempre decía que no vuelva con el hijo porque le iba a terminar matando, ella no quería ver más violencia”.

Pamela y Daiana Torres coincidieron y dijeron que el detenido tenía antecedentes por robo en Florentino Ameghino y Oberá, donde aparentemente hirió de un disparo a una persona de sexo masculino. “El siempre andaba armado, si no era pistola era un cuchillo. Siempre tenía en la cintura, nunca salía sin eso. Mi hermana más chica veía todo. Yo no sabía nada de que el tenía antecedentes penales, pero Analía sabía que él era jodido”.

“La familia de él había matado a unos hombres y le enterraron en el monte, ella sabía dónde estaba metida”. El consumo de drogas (cocaína) formaba parte del día a día de Márquez, quien según las hermanas de Analía, la habría metido también en ese mundo a la joven de 22 años.

Cero dudas y cien por ciento de certezas para la familia Torres de que el autor del homicidio fue Alejandro Márquez. “No hay dudas, 100% fue él. Vos le miras y no le das dos pesos, era quietito, pero esos son los peores”.

“Si no sos para mí, no sos para nadie”

“Él le decía si no sos para mí, no sos para nadie”. La única incognitica en la familia es si el joven quiso asesinarla o se le fue la mano, pero ello no significaría una disminución de una futura pena. “Él se habrá enojado porque Analía le dijo que ella quería hacer su vida, sin él. Ella le quería mucho a Alejandro”.

“Escuche rumores de que ella estaba tomando algo con un chico y el los vio, fueron al inquilinato y ahí paso lo que paso. Todo el pueblo habla de Analía, se dicen muchas cosas de ella”.

El recuerdo presente

“Espero todos los días volver a verla a Analía, sueño con ver un remis que pare enfrente de mi casa y baje ella. Ella siempre estaba alegre, no puedo creer lo que paso. Cuando es la hora de comer la extraño. Pienso que es un sueño y una mentira. Me da mucha tristeza que lleguen las fiestas y nosotros sin ella, la perdimos tan joven”, cerraron las hermanas Torres.

Ataque sexual en Posadas: “La víctima no se movía, se le realizó RCP y volvió a respirar” https://t.co/QwhtVITbIv — misionesonline.net (@misionesonline) December 6, 2021