«Iremos a vacunar a los negocio, panaderías, supermercados y a las estaciones de servicios», señaló Oscar Alarcón

Oscar Alarcón, ministro secretario de Salud Pública de la provincia, en reunión con referentes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, señaló que las personas de 18 a 39 años son el grupo etario que menos está aplicándose la segunda dosis contra el Covid-19 y debido a eso se fortalecerán los trabajos puerta a puerta para acercar las vacunas a la población.

“Somos una de las provincias que logró, a pesar de la pandemia, ser la séptima economía que tiene la Argentina”, aseguró. “Al comienzo realizamos el aislamiento y los cierres necesarios para tener tiempo y cuidarnos”.

Comentó que en cuanto a las inversiones en infraestructura, desde el gobierno provincial inauguraron más de 12 terapias, hospitales nuevos, aumentaron la jerarquía de hospitales de nivel II a nivel III. Además contrataron recurso humano calificado, terapistas, enfermeros, especialistas, kinesiólogos.

“Logramos una gran estructura sanitaria que ayudó a que no nos enfrentemos a momentos críticos con todas las camas ocupadas”, mencionó.

En cuanto a la situación actual de las terapias señaló “tenemos 12 o 13 pacientes internados, esto se modifica ligeramente, pero hay equilibrio”.

El ministro comentó que conoce la notificación extraoficial que emitió Foz de Iguazú sobre la llegada de la variante Omicrón y los casos en corrientes de la cepa Delta. Sobre esto advirtió: “Vigilamos silenciosamente lo que sucede en Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen, Comandante Andresito, El Soberbio, San Javier, Alba Posse. En lugares en los que creemos que pueden haber pasos fronterizos no oficiales realizamos testeos aleatorios para saber cuál es la situación y su gravedad y los resultados no mostraron un gran impacto”.

“En nuestra provincia siempre fuimos responsables e implementamos un programa que prevé las situaciones”, señaló.

Recordó la importancia de la vacunación contra el coronavirus, tanto de primeras dosis, segundas para completar esquemas y tercera como refuerzo.

“Está totalmente comprobado que cuanta mayor cantidad de cobertura de vacunas, estamos más protegidos contra las cepas emergentes”, aseveró. “No es lo mismo no haberse aplicado ninguna dosis a tener el ciclo completo sumada la tercera dosis”.

Las mutaciones producen facilidad de infección y complicaciones, es por esto que “las únicas herramientas que tenemos son la vacuna, el uso de tapabocas, no aglomeración y ventilación de lugares cerrados”, sostuvo.

“Es importante mantener el distanciamiento social; en otros lugares de la Argentina aprobaron normas para ir quitando estos elementos de cuidado pero los misioneros decidimos continuar con las normas de protección para no tener ningún tipo de sorpresas, aunque estamos en verano”, aseguró.

“Salir a ofrecer la vacuna algunas veces no alcanza, debemos hablar con la población para que sepan por qué queremos cumplir con el esquema de vacunación”, dijo el ministro. “Hay dosis disponibles, debemos ir a los centros vacunatorios y vacunarnos”

La estabilidad epidemiológica, según Alarcón, puede comprobarse en los números que ofrece el parte oficial, que mantiene cifras bajas gracias a la responsabilidad de los misioneros que completaron sus esquemas.

“Hablábamos anoche con el Gobernador sobre la necesidad de buscar a esas personas que no se aplicaron la vacuna, golpear sus puertas mediante el sistema puerta a puerta, y pedirle que se vacune no solo por sí mismo, sino por su familia, por el abuelo, por los hijos, por los tíos, por los primos, por el vecino, por los amigos”, dijo. “Buscamos estar protegidos y que las terapias no se llenen por pacientes que tengan complicaciones al contagiarse”

Agregó que contraer la enfermedad con internación ambulatoria, en los hogares y sin síntomas no impacta a la sociedad.

“La vacuna Sinopharm para 3 a 11 años tiene una plataforma que se utilizó por años en otras vacunas como la de la fiebre amarilla, por esto un niño puede recibirla con tranquilidad porque la seguridad es alta”, expuso. “La Sociedad Argentina de Pediatría publicó un documento avalando y pidiendo que vacunemos a nuestros hijos.”

El ministro contó que Argentina y Misiones son uno de los pocos lugares que ofrece vacunación para ese rango etario. De 12 a 18 años también hay disponibilidad de vacunas seguras e instó a los jóvenes a aplicársela teniendo en cuenta los viajes de fin de año, las fiestas, los campeonatos de deporte, las vacaciones, la convivencia social.

Sobre los adultos de entre 18 a 39 años explicó que son el núcleo más duro, aunque son los que trabajan, juegan al fútbol y se reúnen socialmente.

“No están yendo a completar su esquema por diversas razones, por falta de tiempo, algunos perdieron el miedo a contagiarse, y es por eso que los equipos de salud iremos a los negocio, panaderías, supermercados, a las estaciones de servicios, convencer a los responsables de los organismos y hacerles saber la importancia que tienen las vacunas”, afirmó .

“Los adultos mayores, que eran las personas de riesgo, son los que más acceden a aplicarse la tercer dosis porque siempre estuvieron seguros de que la mejor protección era completar sus esquemas”, manifestó.

“El equipo de salud es un nexo que ofrece la vacuna pero es el ciudadano quien debe decidir si protegerse y colaborar con el equilibrio epidemiológico para que todo siga habilitado, poder ir a un recital, a las Cataratas, al Salto Berrondo, al Salto Encantado, a un restaurant, a escuchar música con nuestros amigos”

“Evaluamos con el equipo la necesidad de que como lo hicimos al principio de salir a luchar contra la pandemia, unirnos desde nuestros lugares y hacer lo mejor posible”, dijo. “Hoy tenemos que sentarnos a pensar otra vez para sostener esto, tomando decisiones prematuras, contundentes que no nos permitieron retroceder”, finalizó.

“Pudimos llegar esto gracias a todos, pero la posibilidad de sostenerlo está en el individuo, en el misionero, en el pueblo”, subrayó.