¿Cómo es ser influencer hoy en día?, Luana Zanek relató los pros y contras de esta profesión

Un influencer se destaca por crear contenidos diversos para plataformas virtuales como Instagram, TikTok, YouTube, entre otros. En una entrevista con Misiones Online TV, Luana Zanek, oriunda de Buenos Aires, explicó cómo es ser influencer, de qué manera maneja sus tiempos y como es la relación con su público.

Aunque admitió que prefiere ser reconocida como “creadora de contenidos”, porque son muchos los prejuicios que aún hay entorno al concepto de “influencer”, explicó que es un trabajo a tiempo completo.

“Es un trabajo, tengo que estar pensando ideas o viendo que está pasando en las redes durante todo el día. Por otro lado, también lleva su responsabilidad porque todo lo que digas lo está viendo un montón de gente, mucha gente te está escuchando”, explicó.

Cabe destacar que Zanek es una apasionada del idioma inglés y que además pudo viajar a Inglaterra para estudiar y perfeccionarse,“empecé a hacer videos de viajes y los hacía en inglés para tener una manera de seguir practicando, entonces la gente me empezó a comentar ‘me gustaría aprender con vos´”, explicó.

En cuanto a su público, Luana señaló, “sé que tengo gente de todas las edades mirándome aunque la mayoría es mayor de edad, siempre están los nenes y hay que tener cuidado, trato de no hablar de temas controversiales ni que vayan a tener un efecto negativo”.

Y agregó, “cuando empiezan a acercarse marcas para que trabajes con ellos, significa que le estoy llegando a gente sino esa marca no me estaría contestando. O cuando la gente me empezó a escribir que se había anotado a inglés particular porque veían mis videos, o que querían empezar inglés conmigo”.

A su vez, habló de la buena relación que mantiene con sus seguidores, “tengo un montón de mensajes por día, intento siempre interactuar y subir cosas que me escriben a mis historias”.

influencer Luana Zanek

Por otro lado, Zanek destacó el efecto que pueden tener los contenidos de las plataformas virtuales en aquellos usuarios que consumen sitios como YouTube o Instagram, “a veces uno piensa en un influencer y se imagina un tipo específico, que es de moda, pero también está bueno abrir esto, como una cosa educativa y que tiene sus efectos. Mucha gente me escribió diciendo que se anotó a inglés o que se anotó para ir de intercambio, como lo hice yo”, aseguró.

Sin embargo, el mundo de las redes sociales también puede presentar sus contras o efectos negativos. En este sentido, Luana explicó, “Hay que estar negociando con marcas y al mismo tiempo tenés que hacer tu propio contenido, y si no tenés contenido no tenés gente que te vea. Además, cuando llegas a mucha gente, tenés gente que le vas a caer mal y gente que le gusta decirte que le caes mal; decirte todas las cosas malas que piensan de vos. Pero la gran mayoría de comentarios son buenos y hay uno entre mil que es malo”, aseguró Luana.

Cómo es ser influencer

Por otro lado, Luana mencionó cómo se organiza y de qué modo lleva a cabo todas las actividades del día a día: “Ahora que trabajo de las redes sociales, uso mucho menos las redes sociales que en otro momento; ahora es mi trabajo e intento no estar tan pegada a eso. En mis tiempos libres trató de pensar en cosas personales”.

Agregó también, “cuando me despierto intento no tocar el celular, 1, 2 horas sin tocar el celular. Después si veo cuales son las tendencias, si puedo hacer algo relacionado a lo que yo hago con la tendencia, que día a día va cambiando, pensando ideas en genera intentando hacer cosas interesantes para que la gente no se aburra”.

Con relación a sus planes a futuros, Zanek no descartó la posibilidad de realizar algunos viajes, “Quiero seguir con los reels en inglés, tengo planeado un par de viajes para el año que viene, tengo varias cosas pensadas, no son viajes convencionales así que tengo ganas de mostrarle a la gente diferentes opciones, hacer nuevos talleres para tener más opciones dentro de lo que hago y también tener mi propia página web”, comentó.

Cómo es ser influencer

Para cerrar, la influencer contó: “Cuando tengo un mal día, intento no autocastigarme, no mostrarme demasiado en cámara si en realidad estoy triste o súper estresada, no me gusta mostrar algo que no soy”.

En este sentido, como consejo para aquellos que quieran iniciarse en las redes como creadores de contenidos, Luana recomendó: “Aunque recién estés empezando, tenés que ser híper constante, tenés que subir cosas todos los días y no frenar, por más que no te vea nadie, eso lleva a que el algoritmo te muestre a más personas, no sentirte mal y enfocarte en algo que te guste”, finalizó.

Cómo es ser influencer