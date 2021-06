Contundente: la respuesta de un restaurante a una influencer que quiso conseguir una cena gratis

En plena crisis del sector gastronómico por la pandemia, los dueños de un local en España difundieron un chat con una mujer a la que tildaron de oportunista

Una influencer española quedó totalmente expuesta al proponer un canje a un restaurante en plena crisis por la pandemia de coronavirus. A través de un mensaje privado, la joven se ofreció a “probar” el menú del local gastronómico en una cena gratis, a cambio de publicar algunas fotos en sus redes sociales. Los dueños del lugar consideraron inapropiada la propuesta y compartieron el chat con su respuesta, que se volvió viral: “En los tiempos que corren, después de la pandemia mundial y de tener el restaurante cerrado y con restricciones, venir a pedir comer gratis me parece que muestra falta de empatía y oportunismo por su parte”.

“Hola, ¿qué tal? Me encantaría proponerles una especial colaboración”, escribió la influencer en un mensaje privado de Instagram a AQ, un restaurante de Terragona. “He visto su restaurante y me encantaría probarlo. He pensado que podríamos colaborar de una forma original y divertida. Consistiría en venir a probar el restaurante de forma gratuita y, a cambio, publicaría toda la experiencia, stories y post promocionando el restaurante, ¿qué les parece? Mil gracias”, ofreció.

“Pues la verdad es que no hacemos publicidad en ningún medio desde hace 14 años”, respondieron Ana y Quintín, los propietarios del establecimiento. “Que venga a comer a nuestro restaurante gratis y que nos publicite no nos parece que sea ni necesario ni positivo, seguramente atraerá a más personas a pedirnos gratuidades. En los 16 años del restaurante han pasado los mejores críticos del país y siempre han opinado (bien, por cierto) lo que les ha parecido y por supuesto pagando”, añadieron.

Además, recordaron que, tras el confinamiento, la situación del rubro es crítica: “No quiero ser descortés, pero en los tiempos que corren, después de la pandemia mundial y de tener el restaurante cerrado y con restricciones, venir a pedir comer gratis me parece que muestra falta de empatía y oportunismo por su parte”.



“Vaya usted donde quiera, pague lo que le toca, como hacemos todos, y opine lo que quiera”, agregaron hacia el final del mensaje. Y cerraron: “¿Qué pasaría si viniese y la comida fuese basura? Sus seguidores se merecen una opinión libre, ¿no cree?”.

LB-CP