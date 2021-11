Su hija tiene síndrome de Rett y la pirotecnia usada en la previa de Guaraní vs Mitre las hizo vivir una noche de angustia y dolor

El pasado miércoles, lo que debería haber sido una fiesta para todos en el Clemente Fernández de Oliveira, terminó siendo casi una tragedia para algunos. Guaraní y Bartolomé Mitre se enfrentaban por el Torneo Federal en Villa Sarita pero, simpatizantes del elenco local hicieron un mal uso de la pirotecnia de alto impacto y ello derivó en la clausura preventiva del estadio.

Guaraní vs Mitre

La rivalidad histórica entre el elenco franjeado y el auriazul, reunió como de costumbre un gran marco de público, que desde horas tempranas se acercaron al Fernández de Oliveira con la ilusión de ser participes de un gran partido de fútbol.

Según vecinos de inmediaciones al club Guaraní Antonio Franco, el uso de bombas de estruendo comenzó a horas tempranas de la mañana del pasado miércoles y concluyó minutos después de que los equipos pisen el campo de juego para así dar comienzo al encuentro.

Sandra Delgado, una vecina del barrio Villa Sarita, denunció ante el ente Municipal el uso de la pirotecnia, debido a que su hija con discapacidad sufrió los estruendos desde el minuto uno, así como demás niños, animales hasta ex combatientes de guerra que habitan en el citado barrio.

Misiones Online dialogó con la mujer, quien comentó que desde hace 10 años que viven en el barrio, que mantienen una pasión por el Club Guaraní Antonio Franco, pero la pirotecnia de alto impacto le hizo mucho daño a su niña, quien padece el síndrome de rett. “Nosotros vivimos a una cuadra y media de la cancha, desde las 10 de la mañana empezaron a sonar estruendos fuertes que no son de bajo impacto, que es lo que está legalizado por ordenanza”.

“Justo nosotros salimos acá cerca en el barrio y Luciana se exaltó porque son ruidos que a ella le superan, ahí empezó todo. Escuchamos una y dejamos pasar, dos y lo mismo, ahí decidí hacer la denuncia en ruidos molestos. Tengo entendido que la pirotecnia fue utilizada dentro de la cancha”.

¿Qué es el síndrome de rett?

El síndrome de Rett es un trastorno genético neurológico y del desarrollo poco frecuente que afecta la forma en que se desarrolla el cerebro y causa una pérdida progresiva de las habilidades motoras y del habla. “A Luciana le afecta mucho la parte auditiva, creo que a cualquiera en realidad esto le exalta, pero ella no lo puede controlar. Tanto ella como las personas con autismo y otras patologías no toleran este tipo de ruidos porque es muy intensivo y eso hace que pierdan el control de su cuerpo, se empiezan a pegar, gritan, lloran, se tiran en el piso, incluso puede terminar en una convulsión porque son situaciones que los superan y no los pueden resolver y nosotros la familia menos, porque se lastima y nos lastimamos. Es ver como una situación está haciendo daño a tu hijo o a tu hija”.

Un miércoles de terror vivió la familia de Luciana y por sobre todo la niña. “Esa noche, eran las 1 de la mañana y nosotros seguíamos intentando calmarla. Esos 5 o 10 minutos que duraron los cohetes para nosotros fueron horas, por eso decidimos impulsar y ser parte de la ordenanza”.

Sandra Delgado explicó que para lograr que entre en vigencia la ordenanza que prohíbe la utilización de pirotecnia de alto impacto, se reunieron diversos entes, tanto defensores de mascotas, veteranos de guerra, familias con autismo, entre otros, con el fin de llegar a una solución. Se solicitó mediar entre todos los sectores, en un principio exigiendo la pirotecnia 0, pero solamente lograron eliminar el uso de cohetes de alto impacto, lo cual vieron con buenos ojos.

“Un año estuvimos en el encendido de arbolitos de navidad en Capioví, en principio nos asustamos pensando que iban a utilizar pirotecnia de alto impacto, sin embargo fueron solamente fuegos artificiales que no hacen ruidos, son solamente iluminación y pudimos estar tranquilos, nadie se tuvo que tapar la oreja. Hay ordenanzas que se tienen que cumplir y más cuando se daña a un ser humano, la salud de una persona que ni siquiera habla, porque mi hija no habla, tengo que adivinar que le pasa a ella y resolverlo. Me vi quebrada porque eso se podía haber evitado”.

La vecina del histórico barrio de Villa Sarita dejó en claro que su intención no es dañar el club ni tampoco ir en contra de la entidad. Lo que se vivió en el Estadio de Guaraní podría haber ocurrido en cualquier lugar, pero se intenta concientizar a las personas e incentivarlas a denunciar estas situaciones. “Este barrio es tranquilo, no puedo quejarme, no tiene nada que ver con el club. Esto nos supero como familia, le hizo daño a nuestra hija”.

Desde el club, ¿Ofrecieron sus disculpas?

En medio de todo ese debate quien también se expresó fue el presidente del Club Guaraní Antonio Franco, quien lejos de pedir las disculpas correspondientes, arremetió a través de Facebook contra el Gobernador de Misiones, a quien lo acusó de ser «hincha de Crucero del Norte».

Además escribió en ese mismo posteo «Nos haces la guerra» -haciendo referencia al Gobernador- «nos mandaste a clausurar la cancha».

“Los directivos del club no se acercaron a mi domicilio, una forma educada de cualquier persona sería solidarizarse en todo caso si no fueron ellos, podían buscar una forma de mediar. Todos me apuntan como que yo fui la denunciante, pero esto hizo daño a muchas familias por los animalitos, que se perdieron, dañaron a los veteranos de guerra y otras personas más. A mí me pegaron muy de cerca, es una situación que no puedo dejar pasar, es la salud de mi hija y no es la primera vez que me toca enfrentarme a un organismo, anteriormente lo hice ante la obra social”.

Delgado comentó que a la vuelta de su domicilio, una vecina tiene también una hija con discapacidad y, la solución que ella encontró fue ponerle auriculares con música su nena y así distraerla, pero eso en Luciana ya no funciona.

“Antes de la ordenanza, muchas navidades y años nuevos, a la hora del brindis, como sabíamos que era incontrolable, a las 11, 11 y media de la noche agarrábamos y nos íbamos con la nena a las afueras de la ciudad, cuando todos estaban sentados en la mesa brindando como familia. Yo no puedo correr el riesgo de que mi hija se me muera de una convulsión”.

Trascendió que en los grupos de WhatsApp ligados al barrio, hay vecinos que la acusan sin conocer estos detalles. “Yo trabajo en el área para la discapacidad, para el área vulnerable e intentamos ser mejores personas todos los días. Muchos vecinos son personas grandes, a mi me apasiona el fútbol, somos todos hinchas de Guaraní. Ojala pudiera llevarle a mi hija a la cancha, sería una forma de socializar con ella pero si el club no me da las condiciones que ella necesita no se puede, yo no tengo porque pedir que la incluyen a un lugar, yo no la tengo que incluir a una sociedad en la cual todos somos parte”, aseguró Sandra.

Recordó que en el mes de octubre, ingresaron a la cancha de Guaraní Antonio Franco con la entidad portando un banner resaltando y difundiendo el síndrome de rett. “Claramente no entendieron porque hicimos eso, nosotros cumplimos 10 años de difusión y concientización, no solo con la pirotecnia”.

Pirotécnica cero en Posadas | Los motivos y antecedentes que llevaron a la clausura preventiva del Club Guaraní Antonio Francohttps://t.co/v4OleGlahg — misionesonline.net (@misionesonline) November 26, 2021

“Hoy siento que todas las miradas están hacia mí, mi nombre y mi apellido está sucio por personas que no me conocen. Siento miedo, hoy a la mañana golpearon la puerta y no sabía si abrir o no, yo no me voy a mudar porque la gente no sabe porque yo vivo acá. Vivo acá para darle una mejor calidad de vida a mi hija, si vivo más lejos voy a estar todo el tiempo dentro de un auto”.

“Cuando estábamos trabajando algo de la pirotecnia 0, nos decían encerrarle a tu hija 10, 15 minutos mientras dura la pirotecnia, como si fueran animales o peor. Al tirar cohetes no solo hace daño a personas con discapacidad, sino también a animales, a veteranos de Malvinas, un montón de trasfondo en las bombas de estruendo de alto impacto”, cerró.

Luciana ahora está tranquila, pero la situación de stress que ella vivió en ese momento es muy grande, al otro día sus padres tuvieron que suspender las terapias.