Elecciones Legislativas | Más de 900.000 misioneros se encuentran habilitados para votar el domingo

El secretario del Tribunal Electoral de la Provincia Misiones, Eduardo Bonetto, aseguró que el número de electores habilitados para votar en las próximas elecciones legislativas es de 952.863, hayan o no emitido su voto en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Los argentinos residentes en el extranjero también podrán participar de estas elecciones, acercándose a los diversos consulados y embajadas en el exterior. Además, comentó que desde el organismo se realizaron investigaciones para evitar que personas oriundas de Paraguay, sin derecho a votar, lo hagan ilegalmente.

Los ciudadanos que no emitieron su voto en las PASO, podrán asistir con normalidad a los lugares de votación para ejercer este derecho. No obstante, deberán pagar una multa de 50 pesos o justificar la razón por la cual no lo realizaron dentro de los 60 días luego de la última votación.

El secretario explicó que “el Registro de Infractores funciona perfectamente y el infractor no podrá realizar diferentes trámites si se mantiene en esta situación”. Además, agregó que “el misionero que no se encuentre en la provincia y no pueda sufragar debe justificar por qué no pudo acercarse a su lugar de votación”.

Las causales de justificación pueden ser por distancia, presentación de certificado médico por enfermedad, fuerza mayor, afectación a un servicio público. En el caso de encontrarse a más de 500 kilómetros, es necesario acercarse a la comisaría local y certificarlo, presentar pasajes o recibo de alojamiento. En el caso de no poder justificar, se deberá pagar la multa que elimina al ciudadano del Registro de Infractores al deber de votar.

Cabe recordar que los votantes entre los 16 y 18 años, como así también los mayores de 70, no se encuentran obligados a emitir su voto.

En cuanto al crecimiento del padrón electoral, el funcionario expuso “en todas las elecciones el padrón fue creciendo un 2 por ciento, pero entre el 2015 y el 2017 hubo un gran salto al incorporarse nuevos votantes pertenecientes a la franja etaria de 16 a 18 años”

Teniendo en cuenta que las medidas sanitarias contra el Coronavirus siguen vigentes, Bonetto comentó que “el 4 de octubre, la Cámara Nacional Electoral dictó la Acordada Extraordinaria CNE N° 124/21, en la que se recomienda a las diferentes juntas electorales de cada provincia la agilización de las colas de espera para evitar amontonamientos”

Por su parte, el Tribunal Electoral provincial aprobó la Acordada Extraordinaria CNE N° 83/21 mediante la cual se asientan las instrucciones para los delegados y las autoridades del comando electoral que también cumplen funciones como agentes sanitarios. Esto ya estuvo vigente en las PASO y también será llevado a cabo en las Elecciones Legislativas Nacionales, afirmó el secretario.

En el caso de los ciudadanos con DNI argentino y residencia en Paraguay, podrán acercarse a votar, sin embargo, las decisiones migratorias, entre ellas el cupo de entrada y salida al país, dependen de Migraciones.

Bonetto aseguró que las autoridades del organismo del que forma parte, en cooperación con la Cámara Nacional Electoral de Paraguay, entablaron una investigación vinculada a los posibles votantes que pudieran cruzar la frontera para emitir su voto.

“Realizamos un entrecruzamiento de padrones que permitió identificar a las personas que figuraban en ambas listas, esto fue investigado y depurado,” advirtió. “Observamos si los ciudadanos se acercaban a emitir su voto, lo que en mayor medida no sucedía”, aseguró.

“Muchos de los casos que aparecían en ambos padrones eran de personas nacidas en hospitales provinciales, luego trasladados a Paraguay, que modificaron más tarde su DNI a una identificación con origen paraguayo”, explicó el funcionario, quien aclaró: “En el caso de que sí hubieran venido a votar en alguna oportunidad, realizamos un seguimiento para asegurar que habitaran en los domicilios declarados. Solo se trataron de 58 casos, los cuales no compadecieron y se los eliminó del padrón”.

Los argentinos residentes en el extranjero que deseen votar deben hacer un cambio de domicilio ante el Registro de las Personas, inscribirse previamente en una lista especial dando cuenta de su situación. Luego los certificados de votación serán enviados mediante Cancillería, escrutados e integrados al resultado electoral de la provincia.