Homenaje a The Rolling Stones: los robots de Boston Dynamics imitan los pasos de baile de Mick Jagger

Como un homenaje a The Rolling Stones, la compañía Boston Dynamics presentó un video en donde se ve a sus robots "Spot" emulando los movimientos de Mick Jagger y otros miembros de la banda.

Tattoo You es el icónico album de The Rolling Stones, presentado hace 40 años, que acaba de recibir un divertido homenaje con los famosos robots de Boston Dynamics. Inspirados en los movimientos de Mick Jagger, la compañía tecnológica produjo Spot Me Up, un video inspirado en el clip del hit Start Me Up, donde Mick Jagger hace gala de sus distintivos pasos de baile.

La coreografía, producida por Boston Dynamics y Monica Thomas, está representada por cuatro robots cuadrúpedos Spot que emulan los movimientos y expresiones tanto del cantante de The Rolling Stones como del guitarrista Keith Richards, el bajista Ron Wood y el baterista Charlie Watts. A pantalla partida, por un lado están los jóvenes integrantes de la banda en el videoclip original, mientras que del otro lado los robots repiten las posturas con sus extremidades.

Como antecedente, Boston Dymanics ya había producido una coreografía musical para celebrar las fiestas de fin de año. En aquella ocasión, los robots Atlas, Spot y Handle despidieron el 2020 al ritmo de “Do you love me” de The Contours.

A su vez, Start Me Up de The Rolling Stones es una canción que, de la mano de los robots de Boston Dynamics, vuelve a tener una nueva conexión con el mundo tecnológico. En este caso, el hit había sido elegido en su momento por Microsoft para el lanzamiento de Windows 95, una presentación recordada por los pasos de baile de Steve Ballmer, Bill Gates y los ejecutivos de la compañía.

Los robots de Boston Dynamics ahora pueden hacer volteretas y dar saltos mortales

Los robots de Boston Dynamics adquirieron nuevas destrezas, ahora son capaces de dar saltos y vueltas por encima de obstáculos durante carreras de prácticas, una destreza llamada parkour. El video de presentación de los humanoides mecánicos ya acumula casi 4 millones de vistas.

Los robots bípedos reciben el nombre de Atlas, y ahora pueden realizar rutinas de gimnasia. Giran, brincan y dan saltos mortales demostrando su capacidad y versatilidad de movimiento.

Si bien el pequeño circuito que completan no es excesivamente complicado desde nuestro punto de vista, es todo un hito para los responsables de este proyecto.

Como ha dicho antes Boston Dynamics, Atlas es esencialmente un proyecto de investigación: una máquina de vanguardia que ayuda a los ingenieros de la empresa a desarrollar mejores sistemas de control y percepción.

El autómata mide 1,52 metros de altura, pesa 86 kilos, se mueve mediante un sistema hidráulico y motores eléctricos alimentados por baterías y cuenta con tres ordenadores de a bordo.

Sin embargo, algunos especialistas en robótica han criticado a Boston Dynamics por engañar a la gente sobre las capacidades de sus máquinas. Muchos consideran que las demostraciones estrictamente estructuradas: rutinas orquestadas que requieren muchos retoques y ajustes para llevarlas a cabo.

Los robots de Boston Dynamics han cambiado mucho a lo largo de los años. En demostraciones pasadas fue esencialmente ciego, simplemente lanzando movimientos que tendrían éxito siempre que su entorno no cambiara. Pero ahora se basa más en su propia percepción para navegar, lo que significa que está menos preprogramado que antes.

El video de presentación de los robots humanoides ya acumula casi 4 millones de visitas en YouTube y los comentarios se dividen entre personas emocionadas por los avances tecnológicos y otras nerviosas por el poderoso despliegue que están teniendo los robots.