Desde la Dirección de Turismo de Posadas revelaron que el show de Tini generó una ocupación hotelera superior al 70 %

En diálogo con Misiones Online TV, Daniel Ibarrola, director de Turismo de Posadas, manifestó que el show de Tini en Posadas tuvo un resultado muy positivo y marcó la vuelta de los grandes espectáculos en la capital provincial, tras más de un año y medio de pandemia.

Miles de personas se movilizaron desde provincias cercanas y desde el interior de Misiones hacia Posadas, para disfrutar del show de Tini este fin de semana. Para el sector turístico, hotelero y comercial fue un gran impulso recibir este aluvión de fanáticos.

Esto se refleja en las cifras que dejó el fin de semana, con una ocupación hotelera que alcanzó el 70 por ciento. De acuerdo a los datos proporcionados por Ibarrola, la mayoría de los huéspedes vinieron exclusivamente a ver el mega recital, desde diferentes localidades misioneras y provincias de la región como Chaco y Corrientes, en promedio se quedaron dos noches.

Ibarrola señaló que da acuerdo a los reportes se contabilizó poco menos de 100 mil personas durante el recital que se llevó a cabo el sábado pasado. “Estuvo entre 90 y 100 mil personas”, añadió.

Asimismo, el funcionario anticipó que con las flexibilizaciones en las restricciones y protocolos, y la llegada de la temporada de verano, se espera que el turismo de Posadas continúe creciendo como lo viene haciendo en los últimos meses.

“Tenemos que estar preparados para un verano que sabemos que Posadas va a tener muchísimos visitantes. Debemos prepararnos con actividades y trabajar con el sector privado para llegar bien”, comentó. En ese mismo aspecto, manifestó que la capital misionera también se nutre de los turistas que llegan a la provincia a visitar sus atractivos o las fiestas provinciales.

“Hoy en día contamos con muchísimos restaurantes en la Costanera, están las dos playas. Costa Sur que se perfila como la playa más importante de Misiones, ya que cuenta con muchos servicios que otros lugares no tienen y ya empezaron las obras para el Camping del Municipio”, concluyó.

Así, dejó en claro que en Posadas, todo el sector turístico, tanto de alojamientos, gastronómico, comercial y de esparcimientos como los balnearios y playas se preparar con grandes expectativas para esta temporada de verano 2020-2021. Y señaló que desde la municipalidad están trabajando con mucho esfuerzo para llegar a esta fecha en las mejores condiciones y brindándoles todas las oportunidades y el apoyo a los trabajadores para que puedan explotar esta temporada que tantos ingresos les genera.

Desde el Iguazú Turismo Ente Municipal (ITUREM), aseguraron que existe una gran expectativa ante la llegada de turistas extranjeros en esta temporada de verano 2020-2021. Sobre todo, teniendo en cuenta que a partir de noviembre comenzarían a llegar a la provincia turistas beneficiados con el Programa PreViaje II.

En comunicación con Misiones Online, para el programa la Hora M, Pedro Smorzeniuk integrante del equipo técnico del ente, sostuvo que están muy ansiosos ante la llegada de un gran número de visitantes en esta temporada. Y señaló que estas expectativas van de la mano de las posibles nuevas flexibilizaciones que decida Nación en cuanto a los pasos fronterizos.

Por otro lado, aclaró los rumores sobre el requisito del PCR para circular en el Puente Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú: “Personalmente en mi caso, crucé a Brasil y no me pidieron PCR, solamente hice los trámites correspondientes, pero eso no me exigieron”, reveló.

En tanto, para ingresar a Argentina aclaró que según la normativa vigente se solicita el PCR negativo a los extranjeros que quieran cruzar la frontera, aunque se espera que desde el comienzo del próximo mes este requisito sea eliminado, para que el tránsito vecinal incremente.

Y aseguró que ante el desabastecimiento que podría darse en algunos servicios que están más baratos del lado misionero (en comparación a Brasil y Paraguay), como el combustible, desde el sector turísticos están analizando metodologías de trabajo para que esto no afecte a los ciudadanos locales.

“Tenemos las mejores expectativas y era previsible que iban a venir a abastecerse de combustible los turistas extranjeros porque la diferencia cambiaria es significativa para ellos”, sostuvo Smorzeniuk.

Y aclaró que una de las medidas que tienen pensado implementar es disponer filas exclusivas para turistas y otras exclusivas para los ciudadanos locales en las estaciones de servicio.

