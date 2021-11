Lionel Messi: “Me encantaría volver al Barcelona para ayudar a que el club esté bien”

Lionel Messi afirmó que le gustaría volver al Barcelona en algún momento como “secretario técnico” para ayudar al club al que dijo amar. “Sí, siempre dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien”, aseguró en una entrevista con el diario deportivo catalán Sport.

El astro argentino Lionel Messi dijo que podría volver como exjugador a la entidad en la que debutó. “Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera”, dijo. Y añadió: ”Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo”.

En la entrevista, según reveló la publicación, Messi habló durante media hora con los enviados de Sport en su casa de París.

A lo largo del reportaje, el capitán de la selección argentina habló de su paso por Barcelona, sus recuerdos del Camp Nou, su relación con los compañeros de vestuario y su futuro. Además, analizó su presente en el PSG y se refirió a las posibilidades de que su nuevo club gane la Champions y su chance de llevarse su séptimo Balón de Oro.

Sport solo dio a conocer un breve video de 47 segundos de duración en el que Messi menciona sus ganas de volver a Barcelona como exjugador, ya que afirmó que le gustaría ser secretario técnico, cerrando así las puertas a un eventual regreso como futbolista tras su paso por el club parisino.

Fuente TN