Abusos en el colegio Roque González | Sedoff pidió contención para las alumnas y sostuvo «la ESI no se dicta de la forma adecuada»

Miguel Sedoff, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, destacó que a partir de la denuncia por abusos en el colegio Roque González de Posadas se deben tomar medidas para fomentar la reflexión y la prevención, ya que una sanción aislada no sería "saludable".

Ante las denuncias de abuso en el Instituto Roque González, realizadas por las alumnas de la institución contra sus compañeros, Sedoff explicó que la primera medida a tomar frente a un caso de esta índole es escuchar a las estudiantes.

El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología calificó como «creativo» el método al que recurrieron las alumnas, que realizaron una sentada en el patio de la institución, por considerar que la misma fue sumamente pertinente para lograr ser escuchadas. “Consiguieron que reflexionemos sobre lo que estaba pasando”, señaló.

Así, recalcó la importancia de la visibilización de los hechos, que obligó a que la sociedad preste atención a lo que estaba sucediendo. “Nos obliga a darle el sentido de urgencia que tiene la cuestión”, mencionó.

Sedoff reveló que en el momento en que tomó conocimiento del asunto, se comunicó con el director del SPEPM con el propósito de intervenir en la situación, y trabajar en conjunto con la escuela para evaluar cómo se procederá con la misma.

“Siempre partiendo de la base de creerles a estas chicas, que se sientan apoyadas y escuchadas. Nosotros vamos a investigar y a llegar a la verdad en esto, para que los responsables tengan las sanciones correspondientes”, expresó.

En este sentido, consideró que la situación está “clarísima”, y que no quedan dudas de que compromete a quienes están involucrados. “Lo hicieron con una necesidad extrema de encontrar una solución a lo que está pasando”, dijo en referencia a la sentada.

Además, indicó que no debe ser tratado como un hecho aislado, y que no se soluciona con una única sanción, sino que es una problemática más profunda que evidencia otros aspectos, que trascienden al resto de la sociedad.

“Tiene que ver con prácticas de acoso, de bullying, de sexting, con estas nuevas maneras de relacionarse que no son buenas que tienen los jóvenes”, destacó.

Por este motivo, sostuvo que a partir de ello se deben barajar las posibles soluciones, sin olvidar que los involucrados son adolescentes, que aún están formando su personalidad. “Es importante que reflexionen, que entiendan lo que pasó y que no lo vuelvan a hacer”, afirmó.

Con respecto a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, enfatizó que se está trabajando fuertemente con ella desde el inicio de la gestión. “La apoyamos, tenemos un equipo de especialistas que trabajan en las escuelas públicas”, mencionó.

Sin embargo, agregó que en las escuelas privadas, en muchas ocasiones la ESI no se dicta de la forma adecuada, debido a que las instituciones poseen otro tipo de organización curricular.

“Sugerimos y pedimos a las instituciones que esto sea parte integral y transversal del sistema educativo. Las sanciones por las sanciones mismas sin ninguna explicación y ninguna reparación posterior me parece que no son saludables”, enfatizó.



Y agregó “que sea sólo un hecho denunciado por un grupo de chicas hacia un grupo de chicos, eso no se termina ahí. Alrededor de ese foco están el resto de los chicos, no se resuelve echando a una persona sino reflexionando, para que esto no vuelva a ocurrir”.

En cuanto a la contención de las adolescentes que sufrieron acoso por parte de sus compañeros, Sedoff confirmó que desde la Institución se pusieron en contacto con sus familias, con el propósito de brindar una respuesta a sus padres.

“Tienen que darles una solución para que esto pase y puedan seguir con sus vidas, no puede ser un hecho determinante que después se extienda como una mancha de aceite, que termine como algo inacabado. Tiene que ser muy claro, tenemos que repararlo, porque los chicos tienen que seguir en el sistema educativo”, insistió.

Por último, recordó que por medio del SPEPM y en el Ministerio de Educación se pueden realizar las denuncias correspondientes, cuando se dan situaciones en las que no se encuentran respuestas por parte de las instituciones.