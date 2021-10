Arruinaron las paredes de distintas escuelas de Posadas con mensajes antivacunas y los alumnos expresaron su repudio contra de estos actos vandálicos

En los últimos días, varios establecimientos educativos de la ciudad de Posadas amanecieron con mensajes antivacunas pintados en sus paredes. Así lo confirmó un estudiante de la E.P.E.T. N°1 "UNESCO", quien comentó que este hecho preocupa mucho a los alumnos.

“Entendemos que la vacunación es importante, y la difusión de desinformación es muy peligrosa en cualquier parte del mundo”, indicó un estudiante. En el caso de la escuela industrial, las pintadas fueron realizadas en su fachada delantera sobre la avenida Lavalle y remarcaban que “las vacunas son veneno”.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2021/10/10-27-RedCiudadana-Juan-Escuelas-vandalismo-pintadas-grupos-anti-vacunas-10.41.mp3

Juan – Red Ciudadana

Otro estudiante con quien dialogó Misiones Online, dejó en claro que estos actos delictivos que promueven este mensaje tan arcaico en contra de la vacunas contra el coronavirus, no están vinculados ni fueron autoría de los estudiantes. Y recordó que son los mismos estudiantes quienes reciben a los profesionales de salud y a los centros de vacunación en ensayos de la estudiantinas u otros eventos educativos y culturales.

En respuesta a la situación, alumnos delegados y profesores se mostraron sorprendidos por los daños realizados y repudiaron este tipo de accionar en los establecimientos educativos y aseguraron estar en contra totalmente del mensaje que promueven las personas que se proclaman del movimiento antivacuna y reiteraron que no son obra ni de del plantel educativo ni de los alumnos.

“Hubo un repudio bastante importante primeramente por el hecho en sí (y por lo que promueven con sus mensajes), segundo porque vandalizaron las paredes de nuestra escuela y tercero porque estas consignas pueden afectar en el proceso de vacunación”, sostuvo un estudiante.

Ministerio de Salud de Misiones desmiente un falso audio sobre la vacunación contra el coronavirus en menores :mensajes antivacunas

El Ministerio de Salud de Misiones desmintió los dichos que se viralizaron a través de un audio en el que una docente cuenta que dos niños tuvieron supuestos efectos secundarios luego acceder a la vacunación contra el coronavirus.

Según el audio que se viralizó, dos niños tuvieron efectos secundarios luego de acceder a la vacunación contra el coronavirus para menores, pero el Ministerio de Salud de Misiones desmintió que sea a causa de la vacuna.

La docente que viralizó no menciona a que escuela pertenecen los alumnos, de los cuales uno de ellos permanece internado en el Hospital de Pediatría pero por causas no relacionadas con la vacunación. Y de la segunda alumna no se tiene registros de ingreso al nosocomio.

Para desmentir la información que cirula en las redes sociales y evitar una falsa conmoción en la sociedad, el Minsiterio de Salud de la provincia emitió un comunicado para explicar la situación.

El comunicado emitido por el Ministerio

En relación al audio que circula en redes sociales sobre internación de un niño a causa de la vacuna contra el coronavirus, el Hospital de Pediatría a través del Ministerio de Salud Pública, informa lo siguiente: El paciente masculino 10 años tiene un diagnóstico presuntivo de malformación vascular cerebral que no tiene relación con la vacunación contra el coronavirus como indican en el audio. En cuanto a la otra paciente, que se remite en el mismo audio, que fuera internada a causa de un infarto, se comunica que no hay reportes de una niña que haya ingresado al sistema de salud por dicho efecto. El mensaje del vicegobernador de Misiones a los “antivacunas”: “Les pido que lean y se informen” @Arce_Carlos_ https://t.co/4SdoC0dA5a — misionesonline.net (@misionesonline) August 9, 2021