Kourtney Kardashian anuncia su compromiso con Travis Barker

Kourtney Kardashian, la mayor de las Kardashian, ha publicado unas fotografías de su compromiso en su cuenta de Instagram bajo el título “para siempre”. Desde el 2020 está en pareja con Travis Barker, el baterista de Blink-182.

Suenan campanas de boda: Kourtney Kardashian acaba de decir “sí” a su novio, Travis Barker (baterista de Blink-182). La estrella de Keeping Up with the Kardashians lo ha anunciado en su cuenta de Instagram con una romántica publicación del momento que tituló “forever” (para siempre en español) y que ya recoge casi 4 millones de likes.

El romántico momento tuvo lugar el domingo 17 de octubre en un hotel, el Rosewood Miramar Hotel, junto a la playa en Montecito, en California. Barker planeó un precioso escenario frente al mar en el que destacaba un espectacular arreglo floral rodeado de velas donde se arrodilló e hizo la gran pregunta a la novia. En la especial pedida de mano también estaba presente una de las hermanas de Kourtney, Khloe, y su pareja, Tristan Thompson.

Como era de esperar, muchos son los celebrities y fans que felicitan a la pareja en Instagram por su inesperado compromiso (del que aún no se conocen muchos detalles). En el post han comentado personajes como el diseñador Simon Porte Jacquemus, la estrella de TikTok Addison Rae, la modelo Winnie Harlow y, por supuesto, Kim Kardashian.

La hermana de la celebridad televisiva Kim Kardashian publicó otro video de la pareja besándose, en el que se veía a Kourtney Kardashian luciendo un gran anillo de diamantes. El video tenía como banda sonora la canción de Bruno Mars «Marry You», que está en las listas de éxitos.

Barker, baterista de la banda de rock Blink-182, también compartió mensajes de felicitaciones por el compromiso.

Kourtney Kardashian, de 42 años, y Barker, de 45, hicieron oficial su relación en febrero. Este será el primer matrimonio de Kardashian, quien tiene tres hijos con su exnovio Scott Disick, y el tercero de Barker.

La pareja ha estado saliendo por varios meses, mostrando su afecto mutuo en eventos públicos, así como en la cuenta de Instagram de Kardashian.

Así fue el compromiso de Kourtney Kardashian

En el cortometraje que compartió Kourtney a través de sus redes sociales se puede apreciar a la pareja dándose un beso y al momento de abrazarse, la cámara enfoca el anillo de compromiso que tiene un gran tamaño. De acuerdo con un experto de joyería de The Diamond Pro, el diamante parece ser de 15 quilates sobre un halo oculto.

El precio de la joya estimado es de un millón de dólares y de acuerdo con el portal ELLE US, el corte fue elegido personalmente por Travis y está inspirado por el anillo que le dio Ryan Reynolds a Blake Lively.

La pareja había mantenido una amistad de más de 10 años y fue hasta el mes de febrero de este año, justamente después del Día de San Valentín, cuando Travis y Kourtney comenzaron a salir como pareja y pasaron poco más de 8 meses para que el baterista encontrara el momento ideal para realizar su propuesta de matrimonio.

Este momento se llevó a cabo después de que la pareja llegara de un viaje que habían realizado en Nueva York y al momento de aterrizar, la pareja se dirigió a Montecito, donde Travis adornó la arena de la playa con rosas rojas y algunas velas.

“Kourtney pensó que sería un día normal”, porque la pareja acude con frecuencia al hotel Rosewood, pues es uno de los lugares favoritos de ambos y tienen muchos recuerdos agradables en el lugar.

De acuerdo con un insider de E! News la propuesta se llevó a cabo exactamente cuando se ponía el Sol, aproximadamente a las seis treinta de la tarde. “En el momento en que Kourtney vio el arreglo floral, se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder”, añadió el medio.

“Cuando Travis y Kourtney caminaron hasta el adorno de flores, Travis se puso de rodillas y sacó el anillo de compromiso, en donde le profesó a Kourtney su amor y le agradeció a la hermana de en medio de la dinastía Kardashian por hacerlo una mejor persona”, añadió el insider de E!

Kris Jenner, Khloe Kardashiam, Kim Kardashian, Tristan Thompson y Corey Gamble fueron testigos de esta propuesta y de acuerdo con el insider, Kourtney estaba sorprendida por ver a su hermana y su pareja presentes. Después de la propuesta de matrimonio, la pareja de la familia y los recién comprometidos cenaron en un área privada del hotel.

Fuente: infobae.com / vogue.es