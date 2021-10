Qué dijo Benjamín Vicuña sobre los chats de la China Suárez con Mauro Icardi que descubrió Wanda Nara

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo uno de los capítulos más explosivos desde que se desató el mayor escándalo mediático de este 2021. En ese contexto, apareció la figura de otro personaje, que no estuvo involucrado, pero que opinó al respecto: Benjamín Vicuña, el ex de la protagonista de Terapia alternativa.

La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo uno de los capítulos más explosivos desde que se desató el mayor escándalo mediático de este 2021. En Los ángeles a la mañana revelaron los chats que la empresaria descubrió entre el futbolista y la actriz Eugenia “China” Suárez. En ese contexto, apareció la figura de otro personaje, que no estuvo involucrado, pero que opinó al respecto: Benjamín Vicuña, el ex de la protagonista de Terapia alternativa.

De acuerdo a lo que contó Yanina Latorre en el programa de eltrece, la panelista se comunicó con él para conocer qué pensaba sobre el revuelo que se armó. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “No soy yo la persona que tiene que dar explicaciones. Gracias por comprender, esto es todo una pena y gracias por el respeto”.

La panelista sostuvo que fue Wanda la que le escribió en un momento a Vicuña, al que empezó a seguir en redes sociales, en lo que parece haber sido un gesto a la China Suárez. El actor, por su lado, dejó de tener entre sus contactos a su ex.

Según Latorre, lo que más le duele a Vicuña es que ella está en Madrid con sus hijos por un tema laboral, ya que está grabando una película, pero “está de joda de jueves a domingo y los nenes quedan con la niñera”.

Además reveló que entre las conversaciones que mantuvieron la China con Icardi, hubo una que tuvo que ver con la performance futbolística del actor chileno en un amistoso que compartió con amigos. “Ella se rio de él diciéndole a Icardi lo mal que jugaba”, comentó.

Cómo son los explosivos chats entre Mauro Icardi y la China Suárez

“Wanda Nara dejó a Mauro Icardi. Las conversaciones que ella encontró son reales y de Telegram. La China Suárez está involucrada”, reveló Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, en medio del escándalo de la separación entre la empresaria y el futbolista. “Hoy a la mañana ella le pidió el divorcio”, agregó Latorre.

Las charlas a través de Telegram que encontró Wanda, según la panelista del programa de eltrece, tenían mensajes que la China le mandó a Icardi y viceversa. Entre lo que vio la mediática había fotos y videos de la actriz en el rodaje de la película que está protagonizando y que está graban en España.

Los chats que expuso Latorre, además, tuvieron otro capítulo que se extendió a las amistades de la actriz. La conductora Paula Chaves, que era muy cercana a la protagonista de Terapia alternativa por su relación con Zaira Nara, la hermana de la mediática, le habría reprochado: “Sos un sorete”.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo en alguna parte del mundo donde no te conozcan”, fue el mensaje literal que le mandó la China Suárez a Icardi. Luego de esa frase, el futbolista respondió: “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”. El deportista había identificado en su teléfono a la intérprete con sus iniciales “CS”.

Latorre, también, comentó que habló con Benjamín Vicuña, el ex de la China. “No me negó nada de lo que se dice”, enfatizó la panelista.

El gesto de Wanda Nara contra la China Suárez

En las últimas horas, la empresaria tuvo un gesto que parece ser un dardo hacia la China Suárez: la empresaria empezó a seguir a Benjamín Vicuña, el ex de la actriz.

El cruce de quién sigue a quién a través de Instagram puede anticipar cómo continuarán los próximos capítulos del culebrón. Hasta antes del sábado, Wanda tenía en su lista de algo más de mil cuentas tanto a Mauro Icardi como a la China.

“Otra familia que te cargaste por zorra”, escribió el fin de semana y, automáticamente, dejó de lado en su Instagram a su marido y a la protagonista de Terapia alternativa. Benjamín Vicuña tampoco la sigue más a la China, otro dato que da cuenta de la expansión de la crisis. Igualmente, el actor no es alguien que tenga tantas cuentas en su haber personal: tampoco aparecen los perfiles ni de Wanda Nara ni de Mauro Icardi.

La actriz de El hilo rojo sí sigue al padre de sus hijos Amancio y Magnolia y también a la empresaria. No así al futbolista del PSG. El delantero, a su vez, no dejó de tener en su perfil a Wanda Nara a pesar de la crisis, pero entre las cuentas que prefiere no están ni la de Benjamín Vicuña ni la de la China.

Qué dijo la China Suárez sobre Wanda Nara

El gesto de Wanda parece apuntar directamente a la China, tras el lapidario mensaje que subió a las historias el fin de semana. Luego de que la información explotara en todos los portales, la China desmintió todos los rumores y, aunque no habló directamente con la prensa, uno de sus amigos íntimos hizo de emisario para que su descargo fuera publicado por el portal MDZ.

“No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra”, afirmó desde España, donde se encuentra trabajando en una nueva película. Y agregó: “No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”.

Este lunes, Wanda alimentó más la historia de desamor que empezó a contar el fin de semana. Luego de que Mauro Icardi compartiera un par de instantáneas en las que se los veía juntos, la empresaria parece haberle contestado a través de su Instagram con otra foto y un mensaje contundente.

“Me gusta más mi mano sin anillo”, publicó la mediática en una historia de Instagram, acompañada de una foto. En la imagen, además, se ve a una taza de Alicia en el país de las maravillas, la versión animada de Disney, y dos botas. Un instantánea en soledad. Sin embargo, hay un detalle: el mensaje va acompañado de un primer plano de su mano derecha; no de la izquierda donde solía llevar su alianza de casada.

La historia que subió Wanda se opone a lo que el futbolista había mostrado este fin de semana. Icardi le dedicó un posteo por el Día de la Madre y una instantánea donde la mira enamorado. “Feliz día mamucha”, escribió el delantero junto a una galería de fotos de ambos.

Además de esta publicación, también subió una historia dónde se lo puede ver recostado en el hombro de su esposa. Estas imágenes hicieron que muchos se preguntaran si la pareja se reconcilió. Queda claro, además, que ambos están en Milán, Italia.

