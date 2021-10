La furia de Tamara Báez contra L-Gante: “Tiraste todo a la basura por una hora y media de diversión”

Los padres de Jamaica se separaron y expusieron su pelea en las redes. La joven se mostró muy molesta por el posteo que hizo el músico, donde la acusó de haberse aprovechado económicamente de él.

Hace un mes L-Gante y Tamara Báez se convirtieron en papás de Jaimaica. Sin embargo, la felicidad de la llegada de su primera hija juntos se vio empañada por una serie de durísimas acusaciones que terminó en separación. “Tiraste todo a la basura por una hora y media de diversión”, le recriminó ella en sus redes.

Los rumores de ruptura surgieron en las últimas horas después de una publicación en Instagram de Tamara. En ese posteo, hizo énfasis en lo importante que es su bebé en su vida y no incluyó al músico en la dedicatoria. En una foto donde se puede ver a su mamá con su hija, escribió: “Lo único más real que tengo y me hace completamente feliz. No necesitamos nada para despertarnos felices”.

Los llamativos posteos de Tamara Baez. (Foto: Captura)

Horas más tarde, y ante el revuelo que generaron estos detalles, L-Gante subió una durísimo mensaje a sus redes. Aunque no menciona a la mamá de su hija, sí hizo referencia a una persona que estaría hablando mal de él. “Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. 0 sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí”, disparó.

El mensaje que publicó L-Gante contra Tamara Báez (Foto: captura Instagram).

Molesta con el mensaje del padre de su hija, Tamara estalló en su perfil de Instagram con un durísimo descargo. “No voy a contar lo que hiciste por respeto a Jami, nuestra hija, ¿pero que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá. Yo fui a tener a un hospital”, comenzó diciendo sobre la dinámica de pareja que tenían.

Acto seguido sentenció: “Yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media de diversión tiraste todo a la basura”. Luego disparó contra Claudia, la mamá del músico: “Quería que abortara y todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible. Le tiene celos a su nieta de un mes”.

Tamara Baez estalló contra L-Gante y confirmó la separación. (Foto: Captura)

“Perdiste la familia y ahora te querés hacer la víctima”, le reclamó y le aclaró que no hay vuelta atrás. Luego defendió a su mamá y la diferenció de Claudia: “Mi mamá, que es la mejor, estuvo conmigo en todas, embarazada y ahora. No es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes mientras vos trabajás. Bolud… te viven todos y le decís a la que era tu mujer que vive de tus costillas. Cómo te equivocaste, Elian”.

Tras asegurar que ella siempre lo esperó sin importar la hora con tal de disfrutar de la nena que tienen en común, insistió: “Te olvidaste de todo por un poco de diversión”. A modo de cierre hizo referencia a los dichos del músico y aseguró: “Ya sabemos que 0 sentimientos porque sino te hubieras quedado con nosotras en el primer mes de Jami y no hubieras ido a hacer cagada”.

La palabra de L-Gante tras las acusaciones de Tamara Báez

Tras el durísimo descargo de Tamara, el referente de la cumbia 420 volvió a manifestarse a través de sus historias de Instagram. Con una foto en primer plano muy serio escribió: “Un día dicen ser los que siempre te apoyan y al otro quieren ser los que te bajan”.

Tras el descargo de su novia, L-Gante aseguró que solo le importa su hija. (Foto: Captura)

Luego compartió una foto de Jamaica durmiendo y junto a un emoji de corazón concluyó: “Con esto me basta y me sobra”.

Fuente: TN