Destacaron la reactivación del polo gastronómico en Posadas: “Lo que sucede en la Costanera no es lo mismo que en el resto de la Provincia”

El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina UTHGRA Antonio Acosta, realizó un balance de la situación de los sectores que nuclea el mismo durante la pandemia. En ese sentido destacó la reactivación del polo gastronómico en la ciudad capital ubicado en la Costanera. Sin embargo, a contraposición sostuvo que el panorama no es el mismo para sectores como el hotelero y el turístico en otras jurisdicciones de la provincia.

En diálogo con Misiones Online, el referente de UTHGRA en Posadas, Antonio Acosta sostuvo que “creemos que seguramente para fin de año recién se va a reactivar un sector de lo que es la actividad nuestra, la hotelería, la gastronomía, y el turismo”.

En ese sentido, Acosta puntualizó que la reactivación del polo gastronómico ubicado en la costanera de Posadas no es parámetro para evaluar la situación general de los sectores que comprende el gremio. “Acá en Posadas, en la costanera se nota que están trabajando. Eso no significa un boom o reactivación”. Al tiempo que agregó. “Lo nuestro al ser un gremio privado tenemos todo lo que es residencial, hospedaje, hotelería, todo lo que es apart hotel, también los hoteles de tres estrellas (los hoteles que estaban trabajando con grandes empresas de turismo internacional), no están pasando ni un buen momento. Es donde tenemos la mayor cantidad de afiliados nosotros”.

Asimismo, señaló que “por eso a veces tratamos de hacerles ver respecto de lo que pasa en la costanera, En el centro de la ciudad, en la periferia donde siempre tuvimos bares, pizzerías, heladerías, y todo tipo de evento no está sucediendo eso. Si en un sector de la costanera de Posadas”.

Por otro lado, Acosta se refirió a la reactivación de sectores como Oberá, Eldorado, Puerto Rico, toda la Zona de El Soberbio. “Allá tuvimos una bocanada de oxígeno con el tema camping, todo lo que se refiere a las cuestiones de lodge que estamos muy contentos con esa parte a partir de septiembre del año pasado, el resto de la hotelería, todo lo que es alojamiento, estamos muy contentos porque por lo menos hay pasajeros en distintos tipos de hoteles a lo largo de la ruta 12 y de la ruta 14” expreso en referencia al movimiento turístico por el receso invernal.

Con referencia las medidas determinadas por parte del Gobierno provincial, Acosta destacó que el misino trabaja fuertemente para sostener y minimizar el impacto de la pandemia sobre la industria sin chimeneas. “Creo que el gobierno está haciendo mucho en ese sentido. Al ser política de Estado han hecho distintos tipos de oferta junto al Ministerio de Turismo y la Cámara Empresaria AMHBRA con UTHGRA para que el turista, de alguna manera, reciba distintos tipos de ofertas para al menos tener algún tipo de reintegro y eso hace que esperemos nosotros a partir de octubre, a lo sumo diciembre, se empiece a reactivar en todo el país y misiones por supuesto que hoy por hoy vivimos un paraíso distinto al resto” finalizó.

Sobre el trabajo del gremio, el referente indicó que ante la coyuntura se busca garantizar puestos laborales y exigir a la vez la actualización del empleo formal y situación salarial. «Tenemos inconvenientes con muchos empresarios por toda esta situación de crisis y nosotros de a poco empezando a persuadir a los que no lo están haciendo y tienen trabajadores informales, que se actualicen” explicó.

MG-EP