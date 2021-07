Bajaron los casos de Covid 19 en Misiones pero se espera un aumento en dos a tres semanas

En las últimas semanas se notó en la provincia y el resto del país un descenso en la cantidad de contagios de Covid 19. Se estima una baja de al menos 26% comparando junio contra mayo a nivel nacional. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de la provincia advierten que en algunas semanas más, habría un nuevo incremento de casos. Además preocupa la resistencia a vacunarse de la población más joven.

En diálogo con Misiones Online Tv, el subsecretario de logística del Ministerio de Salud de Misiones, Carlos Báez, explicó que la curva epidemiológica suele tener sus olas, picos y descensos. “Actualmente estamos en un pequeño descenso en todo el país, pero estimamos que habrá otro ascenso dentro de 15 o 20 días, ayudado por estos días lindos, en que la gente se encuentra con otros y probablemente los festejos de anoche por la selección, (donde mucha gente estaba sin barbijo y en aglomeraciones) va a tener su impacto. Por suerte en Misiones estamos mucho más holgados con respecto a la capacidad de atención, así que esperamos no tener inconvenientes, ya que la ocupación hoy está en torno del 60%”. En general en Misiones entre agosto y septiembre suele haber un aumento de todas las virosis, incluida esta (el Covid), y este año no sería la excepción.

El funcionario indicó que para eso el sistema sanitario se preparó aumentando mucho la capacidad de camas, y tratando de redistribuir al personal que viene trabajando hace mucho tiempo y está cansado. Además, se realizan esfuerzos por acrecentar el ritmo de vacunación, porque cuanto más gente vacunada haya, mejor nos puede ir.

Adultos jóvenes los que más se resisten a la vacuna

Báez contó que en el programa provincial de vacunación se encuentran con la dificultad ahora de mucha gente adulta joven, no se quiere inocular. “Cuando bajamos la edad, llegamos a alrededor de los 40 años, empezamos a notar que la gente se resiste. Por eso cuando alguien pide turno hoy por la aplicación Allegra Med, enseguida lo consigue. Esta franja etárea naturalmente es así, en varias cosas, todo lo que sea reglas o normas intenta transgredirlas, eso sumado a las redes sociales, que siguen publicando campañas anti vacunas, hace que esté reticente un alto porcentaje de gente, que es la que nos preocupa a nosotros, es la fuerza laboral, la que está permanentemente dando vueltas por la provincia. Por eso salimos a buscarlos a los lugares donde habitualmente circulan, los peajes, iglesias, universidades, estamentos públicos y no públicos a ofrecer la vacuna, aun así, hay gente que no quiere”.

Hisopados en los ingresos a Misiones

Justamente el área que conduce el médico, es la encargada de coordinar y supervisar los testeos a los visitantes. En ese sentido el pediatra y neumólogo dijo que: “se está trabajando muy bien, ya tenemos la experiencia de las vacaciones de verano. El fin de semana pasado ya tuvimos un incremento de gente, y a partir del jueves se repitió lo del verano, es decir una cantidad importante de visitantes entrando a la provincia. En los controles volvimos a la metodología anterior de hisopado sin costo para todo aquel que tenga reserva turística en la provincia. Báez recordó que también los misioneros que salen por unos días, están obligados a hisoparse.

