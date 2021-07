Anses: mañana empiezan a pagar a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo el 20% de lo retenido en el 2020

El jueves 8 de julio se empieza a pagar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo en concepto de complemento.

Recibirán el complemento aquellos que hayan presentado la declaración jurada en el mes de mayo. El pago se hará según la terminación del DNI, comenzando el día jueves 8 los documentos que terminan en 0 y se extenderá hasta el 22 de julio.

Este 20% corresponde a lo retenido durante el 2020, y se acerca a $7.083 (puede ser menos si no se cobraron los 12 meses de 2020).

Para poder cobrar el monto retenido es condición necesaria presentar la declaración jurada en la página de ANSES, para lo cual se necesita CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El formulario correspondiente es el PS 1.2 y se completa desde Mi ANSES/Hijos e Hijas/Seleccionar CUIL de cada menor para completar la declaración jurada/ Enviar declaración jurada.

Este último paso es muy importante, ya que si no se envía no está completo el trámite.

Hay tiempo hasta el 31 de diciembre del 2021 para presentarla.

¿Cómo saber si estas en la lista de cobros? Una vez que se carga la declaración jurada, debe aparecer una tilde verde, si no está esa tilde, significa que la documentación no fue subida correctamente y no estará al cobro.

Fuente: Telefe Noticias

CM-CP