Rugby: Argentina XV cayó ante Los Teros 

Argentina XV no pudo ante el buen nivel de Los Teros y fueron derrotados por 42-26 en condición de visitante, en el amistoso internacional disputado en Montevideo. El seleccionado uruguayo se prepara para la clasificación al Mundial 2023. En el elenco argentino el posadeño Martín Bogado sumó minutos.

Uruguay comenzó con presión y ataque sobre Argentina XV. Pasado los 10 minutos, Andrés Vilaseca le dio el primer golpe al equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe, al apoyar un try a pura potencia

A mitad de la primera etapa, Martín Elías encontró el camino hacia la primera conquista para Argentina. Luego, Rodrigo Fernández Criado apoyó un try fenomenal, para que Argentina XV pase a dominar el resultado. A pesar de ello, el buen ritmo que había logrado el equipo visitante no perduró mucho, ya que Germán Kessler anotó para los uruguayos. En el momento que sonó la chicharra, Ignacio Dotii colocó el último try del primer tiempo para Los Teros.

En la segunda mitad, Mateo Viñals estiró la ventaja del conjunto local sobre Argentina XV, que no lograba descubrir un método para frenar a Los Teros. Luego, Bautista Daireaux y Lautaro Simes descontaron, pero no pudieron cambiar el final. En el cierre del encuentro, Facundo Gattas sentenció la merecida victoria ante Argentina XV por 42-26.

