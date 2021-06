Una historia de vida, una historia de amor: Guillermina y Hugo, pioneros de Colonia Oasis

Guillermina Osorio y Hugo Hein llevaban 73 años de casados, pioneros de Oasis, vieron surgir la colonia y fueron testigos y partícipes de la fundación de Jardín América. Él fue empleado de la Cooperativa Agrícola e Industrial de Colonia Oasis hasta el año 65 aproximadamente. Ella fue docente en la Escuela Adventista Manuel Belgrano de Oasis y tuvieron cinco hijos varones.

El pasado 27 de junio del corriente, Hugo de 95 años cerró sus ojos y partió de este mundo aproximadamente a las 22.00 horas en una noche fría, Guillermina fiel a su compañero lo acompañó en el viaje unas horas después. Desde que se conocieron y se enamoraron profundamente, fueron compañeros, amigos, amantes y cómplices.

Construyeron una vida, muchas veces sacrificada. Hace un par de años en una entrevista que le realizamos, Hugo, nos contó que gracias a Guillermina él fue feliz a pesar de las dificultades que se le presentaron y ella, con mucho amor lo miraba y le hacía acordar algunos episodios de sus vidas. ”Mi amor, te acordás cuando…”.



Luego de 73 años se seguían tratando con mucho amor. Guillermina le escribía poemas, estaba aprendiendo a escribir a máquina, transcribía poemas para él, algunos otros los regalaba. Hugo se sentía orgulloso de su esposa, su edad no impedía que pudieran seguir aprendiendo. “Desde que aprendí a escribir a máquina, me entretengo y me gusta escribir poemas para él, también escribo para los que me visitan. Siempre regalo uno que otro”, nos contaba.

Por su parte, Hugo se entretenía en su hermosa huerta donde sembraba y cultivaba lechugas, achicorias, zanahorias y repollos. También tenía algunas gallinas, pero su pasión eran los envasados encurtidos. Fiel a sus raíces y a su ocupación como empleado en la Cooperativa de Oasis, nunca dejó de elaborar pepinitos encurtidos.

Hoy la comunidad de Jardín América se entristece por la partida de Hugo Hein y su esposa Guillermina. Pioneros, fundadores de una ciudad que progresa y avanza hacia el futuro sin olvidar a sus pioneros, a la gente que construyó con trabajo, pero por sobre todo con mucho amor esta pujante localidad.

