Hoteleros de Iguazú apuestan al turismo interno nacional y provincial con promociones en pesos para las vacaciones de invierno

La vicepresidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), Filial Iguazú y gerenta del hotel Gran Meliá Iguazú, Ana Goti se refirió a la actual situación del sector en un escenario de pandemia que se extendió más allá de lo esperado y dijo que si bien están recibiendo aportes del Gobierno nacional, esperan con expectativas la ayuda anunciada por el provincial para el sector y comentó que se preparan para las vacaciones de invierno con promociones en pesos para incentivar el turismo interno provincial y nacional para paliar la difícil situación que los afecta.

“Estamos atravesando una situación muy complicada que se alargó más de lo esperado, a nivel mundial, pero lo que nos toca a Puerto Iguazú se agudiza más por la dependencia absoluta que tiene la sociedad de turismo”, expresó Goti en videoconferencia con Misiones Online, para agregar que se debe a “esta disminución tan drástica del número de visitantes, estamos hablando de una media de 4 mil visitantes diarios que teníamos en un período pre pandemia a días como la semana pasada que tuvimos 47 visitantes al parque, se hace muy complicado y muy largo este período”.

Al referirse al momento actual dijo que intentan subsistir de cara a las vacaciones de invierno que “finalmente no habrá restricciones de circulación, necesitamos aunar esfuerzos y sobre todo apoyos para poder hacer números que nos permitan mantenernos los meses que nos quedan. Estos meses fueron muy duros, pero estamos con mucha fuerza y mucho ánimo para intentar pasar lo mejor posible el tiempo que nos queda”.

También hablo de las ayudas que reciben del Gobierno nacional a través del REPRO 2 “está llegando que viene a ser lo que al principio fue el Aporte al Trabajo y la Producción (ATP), pero lo montos son inferiores a los que eran en un principio, lo que pasa es que cada vez tenemos menos espalda, nos quedan menos ahorros para poder hacer frente a este tiempo que nos queda, pero sí estamos percibiendo esa ayuda”.

Respecto al anuncio del Gobierno provincial de destinar una ayuda de 200 millones de pesos para el sector del turismo, comentó la vicepresidenta de AHT que es muy importante poder contar con esa ayuda, “sobre todo en este momento puntual y por los meses que nos quedan atravesando esta pandemia, necesitamos algunas medidas urgentes como volver a tener el testeo gratuito que nos está resultando un bloqueo para nuestros visitantes y sobre todo alguna ayuda en lo que respecta campañas de promoción de cara a las vacaciones de invierno que son inminentes, empiezan en prácticamente 10 días”.

En lo que hace a las reservas para las vacaciones de invierno, Goti comentó que todavía no se están moviendo como quisieran, “el ritmo de reservas viene muy lento y sobre todo para las vacaciones de invierno que por ser familiares se reservan con anticipación, de momento los números no son los que esperábamos, va lento pero también la ausencia de restricciones para ese período se anunció hace muy pocos días, entonces tenemos que esperar si poco a poco empieza a moverse, al ser vacaciones familiares no se arriesgan tanto a venir sin reservas y una programación. Esperamos que con una comunicación clara y eficiente, intentando dar un poco más de previsión para que la gente se organice con seguridad puedan empezar a llegar reservas”.

Sobre las tarifas la referente de los hoteleros de Iguazú contó que están manteniendo las tarifas al mínimo posible, “sacando promociones, promociones en pesos aquellos establecimientos que estábamos vendiendo en moneda extranjera, dando un montón de atributos extras, todo suma en este momento y necesitamos darlo todo, el destino lo tenemos muy claro, darlo todo para intentar reactivar al máximo posible el turismo interno, nacional y provincial. Todo nuestro esfuerzo esta puesto en tener promociones atractivas , es un destino bastante accesible así que vamos a seguir trabajando de ese modo”.

Finalmente se dirigió al público misionero destacando que “nuestra propuesta al público misionero es redescubrir las Cataratas, de un modo diferente, prácticamente en privado, ver la Garganta del Diablo casi solos, tener esos momentos, aprovechar los Paseos de la Luna que son maravillosos, ahora mismo lo estamos transitando, descubrir nuevos atractivos, verlos desde otros ojos, no ver las Cataratas como siempre sino redescubrir”.

A/E.J.

AV-CP