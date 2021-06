Vacaciones de invierno | Visitantes podrán ingresar a la provincia con test negativo de Covid-19 y la aplicación Misiones Digital en el teléfono

Con la cercanía de las vacaciones de invierno, Misiones se prepara para recibir a visitantes de todo el país, en tanto continúan vigentes los mismos requisitos que en el verano para ingresar a Misiones, : test negativo de coronavirus realizado en las últimas 48 horas y tener instalada en el celular la aplicación Misiones Digital.

Favorecida gracias al status sanitario que logró la provincia durante la pandemia del coronavirus Covid-19, Misiones continúa con las mismas exigencias para el ingreso a su territorio y dispone de la posibilidad de realización del test de coronavirus al ingreso. Así, quienes no traiga desde su destino el comprobante con resultado negativo, podrá realizar la prueba PCR en los puestos sanitarios localizados en dos de los accesos a la provincia a un costo de $2000 y tendrá que esperar alrededor de 15 minutos para obtener el resultado.

No deben abonar el costo del PCR: estudiantes universitarios, siempre y cuando presenten el carnet o la libreta universitaria; jubilados, deben presentar carnet PAMI o Recibo de sueldo; discapacitados. Y los menores de 15 años no están obligados a realizarse el test.

Quiénes no deben realizarse el test para ingresar a la provincia son: aquellos que deban realizar tratamientos médicos, con turno programado, urgencia médica o tratamiento oncológico; quienes son considerados personal esencial, salud y fuerzas de seguridad en cumplimiento de sus funciones; y por último las actividades esenciales, transporte, construcción, industria maderera, forestales y logísticas.

Vacaciones de invierno

Misiones tendrá su receso de mitad de año del lunes 12 de julio al viernes 23 de ese mes. El propio ministro de Educación de la Provincia, Miguel Sedoff, informó a la comunidad educativa que no se adelantarán ni tampoco se extenderán las vacaciones de invierno, como se estimaba semanas atrás a causa del coronavirus.

Según precisó el funcionario, la decisión ya está tomada y no tienen previsto realizar ninguna modificación. De esta manera, el receso escolar será desde el 12 de julio y hasta el 23 del mismo mes.

Expectativas en Puerto Iguazú

El presidente de la Cámara de Turismo indicó que es crítica la situación del sector y que la proyección contando las reservas para las vacaciones de invierno en Puerto Iguazú apenas llega al 18 por ciento.

“Estamos a días de comenzar las vacaciones de julio con índices de reserva muy por debajo del mínimo que se necesita para subsistir así que es una situación muy complicada” expresó el presidente de la Cámara de Turismo de Puerto Iguazú Jorge Bordin quien agregó que a pesar del intenso trabajo que se lleva adelante desde el sector en conjunto con la Provincia, el panorama es crítico.

En años anteriores, previo al inicio de la pandemia el destino por excelencia en Misiones, en este mismo periodo registraba reservas que rondaban entre el 65 y 70 %, hoy la realidad es otra, y la capital del turismo registra una reserva que ronda entre el 15 y el 18 % de ocupación, cifra que según el titular de la cámara de Turismo de Puerto Iguazú “no cubre ni siquiera los costos fijos de un emprendimiento”.

“En promedio general la reserva para julio es del 15% y 18% entre todas las categorías” dijo a un medio posadeño, el responsable de la Cámara de Turismo de Puerto Iguazú, que además agregó que “a comparación a años anteriores, en esta misma fecha teníamos entre el 65 y 75% ya de reservas confirmadas para la temporada de julio hoy estamos a 18%”.

En este contexto, Bordin señaló que “venimos ya hace más de 15 meses con esta crisis sin precedentes, creo que ninguna empresa estuvo preparada para sostener tanto tiempo esta situación” haciendo referencia a la cantidad de empresas del sector que trabajan con personal reducido y otras que debieron cerrar sus puertas esperando reabrir y otras en modo definitivo.

“Hoy nos vemos realmente muy apretados en no tener un horizonte claro, no tener previsibilidad cuándo realmente Iguazú pueda abrir sus puertas con todo”.

En ese marco, el empresario explicó que si bien hubo un repunte en los meses de enero, febrero y marzo donde varias empresas volvieron a trabajar, la situación se complicó nuevamente en el mes de mayo y junio que históricamente son los meses de baja temporada pero que en este contexto se agravó mucho más.

“Nos encontramos con que siguen las cuentas, siguen los compromisos para pagar, hay que pagar aguinaldo y el aguinaldo se toma en base al mes que más se pagó que fue marzo, son un montón de cuestiones que hay que hacerle frente y es por eso que muchas empresas obviamente tienen el ánimo es sostener la empresa; no se pretende salir ganando porque no hay posibilidades, pero por lo menos no perder, no seguir perdiendo más porque es el camino al cierre definitivo” indicó.

Sobre el trabajo que se lleva adelante desde el sector en conjunto con la Provincia, Bordin sostuvo que, al margen, el principal motivo por el cual la gente no decide venir, es porque en realidad, la población a nivel nacional todavía no está ciento por ciento vacunada; nosotros tanto Misiones e Iguazú hicimos una campaña muy fuerte y se estuvo trabajando mucho al respecto para poder salir adelante con esto. Todo el esfuerzo que se hizo con las vacunas y sostener que Misiones ha sido una de las provincias con mejor desempeño en la cuestión sanitaria, evidentemente no fue suficiente para que el turista decida venir a visitar el destino”.

ZF-EP