Britney Spears reclamó el final de la tutela legal de su padre: “No he hecho nada en la vida para merecer esto”

En medio de detalles inéditos sobre el conflicto, Britney Spears se presentó por videollamada en la Justicia para terminar con la tutela legal de su padre sobre ella, que lleva ya más de 12 años y que dio origen al movimiento #FreeBritney. Además, reveló escabrosos detalles de la relación con su progenitor.

“En California, lo único similar a esto se llama tráfico sexual, hacer que cualquiera trabaje en contra de su voluntad, quitándole todas sus posesiones, la tarjeta de crédito, efectivo, teléfono, pasaporte”, señaló la intérprete.

Pero no fue esa la única de sus declaraciones que sorprendió. “Tengo un DIU en mi cuerpo, en este momento que no me deja tener un bebé y no me dejan ir al médico para que me lo saque”, aseguró Britney a la jueza, a quien le imploró que levante las restricciones. “No he hecho nada en la vida para merecer esto”.

“Quiero terminar esta tutela sin ser evaluada”, dijo Spears vía telefónica en un largo discurso emotivo, en el que condenó el acuerdo legal y a su padre, quien lo ha controlado durante años. “Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, dijo Spears, y remarcó: “Merezco tener una vida”.

Spears, de 39 años, dijo que quiere casarse con su novio Sam Asghari y tener un bebé, pero la tutela no le permite hacerlo. Señaló a la corte que la están obligando a tomar anticonceptivos contra su voluntad. “Todo lo que quiero es poseer mi propio dinero y que esto termine”, dijo Spears. En su declaración, que duró más de 20 minutos, Spears reveló muchos detalles que habían sido cuidadosamente reservados por la corte.

Cuando una abogada, que representa a una de las personas responsables de su tutela, dijo que la audiencia y la transcripción de la misma deberían mantenerse en privado para que no se revelara información médica, Spears la confrontó y dijo que sus palabras deberían ser públicas. “Han interferido con mi vida, así que siento debería ser una audiencia abierta en la corte y deberían escuchar y oír lo que tengo que decir”, refutó la artista.

En este contexto, Spears agregó que la obligaron a tomar litio contra su voluntad después de que se interrumpieron los ensayos para una residencia planeada en Las Vegas en 2019, que eventualmente fue cancelada. Ella dijo que todo lo que hizo fue estar en desacuerdo con una parte de la coreografía de los shows. “No estoy aquí para ser esclava de nadie”, dijo, y añadió: “Puedo decir que no a un movimiento de baile”.

Unos 100 admiradores del llamado movimiento #FreeBritney (liberen a Britney, en inglés) se reunieron fuera de la corte antes de la audiencia con letreros que decían “¡Liberen a Britney ahora!” y “¡Váyanse de la vida de Britney!”.

La tutela se estableció cuando Spears atravesaba una crisis emocional en 2008. Spears ha dicho que esto ayudó a salvarla de la ruina financiera y mantenerla como una estrella pop de primer nivel.

Su padre y sus abogados han enfatizado que la artista y su fortuna, que según registros judiciales supera los 50 millones de dólares, siguen siendo vulnerables al fraude y la manipulación. Según la ley, Spears tendría que demostrar que es competente para tomar sus decisiones.

Fuente: La Nación e Infobae

DA-CP