La tercera es la vencida: Memphis Depay es el cuarto refuerzo del Barcelona

Luego de dos intentos fallidos, se confirmó en las últimas horas que el neerlandés Memphis Depay es el cuarto refuerzo del Barcelona de Ronald Koeman. La particularidad de siempre, no llevará el apellido en la camiseta.

Como dice el dicho: “la tercera es la vencida”. Depay es codiciado por Koeman desde que asumió la conducción del Barcelona pero, varios fueron los intentos frustrados. El Olympique de Lyon exigía un traspaso que rondaba los 20 millones en verano de 2020 y los 10 en enero de 2021. El Barça se negó a afrontar el coste porque no tenía dinero y porque apostó por ficharlo con la carta de libertad. Finalmente el holandés jugará en el Camp Nou.

Días atrás el Barcelona reforzó su delantera con la llegada de Sergio “Kun” Agüero, ahora con la llegada de Memphis el equipo culé intentará nuevamente ser el equipo que nos tenía acostumbrados, goles, jogo bonito y volver a levantar la Champions League.

El ex Olympique de Lyion ha tenido unos números arrasadores esta temporada 20-21. Sumando todas las competiciones, ha participado en 37 partidos, ha dado 13 asistencias de goles y ha concluido con 21 goles. Además, Depay ganó la Eredivisie en la temporada 14-15 con el PSV, temporada en la que salió también máximo realizador del torneo. También conquistó la Europa League con el Manchester United en la 16-17.

Lo sorprendente es que un jugador como Depay llegue al Camp Nou gratis, con su pase en libertad. La clave de la operación también estuvo en el deseo del jugador de firmar por el Barcelona. Otras entidades, como la Juventus y el PSG, han pretendido al holandés, al que el Olympique de Lyon también intentó retener. Sin éxito.

Hasta el momento, el atacante neerlandés será el octavo delantero de la plantilla culé. Aún falta definir algunas interrogantes, que van desde la continuidad de Lionel Messi hasta alguna posible venta de las diversas figuras que hay en la entidad. Además de Depay y Messi, Koeman tiene a su disposición a Sergio Agüero, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Francisco Trincao y Martin Braithwaite.

Antes de Depay, el Barcelona ya habia sumado otras tres contrataciones con los desembarcos del Kun Agüero, Eric García y Emerson Royal. Los hombres del Manchester City llegaron también en condición libres mientras que el defensor brasileño que se desempeñaba en el Betis tenía una porción de su ficha en Barcelona, que ejerció el derecho de recuperarlo.

La particularidad de siempre: Memphis Depay no llevará su apellido en la camiseta

Depay será el 21° primer futbolista de los Países Bajos en vestir los colores blaugrana. Una de las particularidades en la vida personal de Memphis es que en su camiseta nunca luce su apellido.

Dennis Depay, su padre, de origen ghanés, abandonó a la familia cuando Memphis tenía cuatro años y nunca más volvieron a reconciliarse. “Él ha intentado establecer contacto conmigo varias veces, ya cuando despuntaba como futbolista, pero la ruptura con mi padre es irremediable. No tengo relación con él ni con su familia. Y así seguirá siendo”, había dicho tiempo atrás según el diario Mundo Deportivo.

“No es agradable, es mi hijo y lo amo. Soy el hombre que le dio su primera pelota. No fue abandonado por mí, eso no es verdad. Le he visto hablando de su papá, diciendo que no quería poner mi nombre en su espalda. Me hizo sentir terrible. Me encantaría volver a estar en contacto con él. Yo lo extraño mucho”, le dijo Dennis Depay al diario británico The Sun en 2015, cuando Memphis desembarcó en el United.

El mensaje íntegro de Memphis Depay

«Hola a todos, soy Memphis», empezaba el vídeo. «Finalmente es oficial. He fichado por el FC Barcelona y estoy muy emocionado. Fichar por el club más grande del mundo y con la mejor afición es un sueño hecho realidad. Tengo muchas ganas de jugar delante de los aficionados en un estadio lleno. Los Culers son muy especiales por la manera en que viven y sienten el fútbol. Les encanta el fútbol. Tengo muchas ganas de jugar delante de una afición así. Quiero agradecer mi fichaje al presidente, a la junta directiva y al entrenador del FC Barcelona. Llegamos a un acuerdo final con el Olympique de Lyon y estoy muy emocionado y orgulloso por ello. Voy a darlo todo por el club». Y finalizaba: «Estoy preparado. Visca el Barça».

Es oficial: Agüero es nuevo jugador del Barcelona y será compañero de Messi https://t.co/yKnAcGATOt — misionesonline.net (@misionesonline) May 31, 2021

SH-EP