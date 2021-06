Los dos defensores de la Selección Argentina que podrían ser compañeros de Messi en Barcelona

Este lunes, la prensa española dio a conocer los nombres de dos defensores de la Selección Argentina que están en el radar del Barcelona y que podrían ser compañeros de Lionel Messi y de Sergio Agüero en la próxima temporada.

El Barcelona viene de pasar una mala temporada tras quedar eliminado tempranamente en la Champions y salir tercero en La Liga. Por tal motivo, el club apuesta a un doble desafío: por un lado, recuperar el protagonismo en las competiciones locales e internacionales, y asegurar que Messi continúe vistiendo la casaca Blaugrana.

En ese sentido, la nueva gestión de Joan Laporta tiene como objetivo que Lio renueve su contrato y traer a uno de los mejores amigos de Messi, como lo es el Kun, es un paso importante.

Sin embargo, el presidente del Barsa apuesta por más jugadores argentinos en el equipo. Ambos son defensores titulares de la Selección Argentina: Nicolás Tagliafico y Cristian “Cuti” Romero.

Por un lado, el lateral izquierdo albiceleste, quien se desempeña en el Ajax de Holanda, ya fue nombrado por la prensa europea entre los más buscados del radar Culé a mediados de 2020. Pero, la llegada del defensor no logró concretarse. Ahora volvió a surgir el nombre de Tagliafico. El diario Mundo Deportivo hace hincapié en la voluntad del ex Independiente de dejar el Ajax después de tres años y medio en el club de Ámsterdam y arribar a la ciudad española. Más allá de ello, el argentino no es la prioridad principal de los catalanes ya que primero intentarán ir a la carga por José Ñuis Goyá, capitán del Valencia.

Por otro lado, Romero, defensor central de Atalanta de Italia, se encuentra en el radar del Barsa. Según el diario Marca, asegura que el club catalán se puso en disputa por esta gran revelación del seleccionado albiceleste.

En la primera fecha de la Copa América, el Cuti Romero no estará presente debido a que en el último partido disputado por las Eliminatorias ante Colombia en Barranquilla, el defensor argentino sufrió una sobrecarga muscular.

La formación de Argentina ante Chile será la siguiente

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

