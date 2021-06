Boxeo: “Antes de viajar a Estados Unidos me gustaría poder tener una pelea en Posadas”, expresó Alejandro Silva, el misionero campeón del súper “8” 

Tras haberse consagrado campeón de la Copa Miguel Castellini y de mantener el cinturón del peso superwélter, el posadeño Alejandro Silva asegura que antes de viajar a competir a Estados Unidos le gustaría poder pelear oficialmente en Misiones.

El “cuervo” Silva derrotó por puntos, en fallo unánime, tras diez asaltos, y así defendió por tercera ocasión su título argentino superwelter, en el combate estelar de la velada desarrollada el viernes por la noche en el el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, en Berazategui, Buenos Aires. “Esta era una meta corta de lograr la copa super 8. Hoy me encuentro campeón argentino”, dijo el misionero.

En un encuentro intenso, Silva (ahora 16-0-1, 11 KOs) se repuso a un mejor inicio de Ramírez (23-5-1, 6 KOs) y con autoridad, edificó una amplia victoria. A pesar de que el retador entró mejor boxeador de contragolpe, el apodado “Cuervo” se tomó dos rounds para encontrarle las distancias y dar la vuelta a la pelea.

En el combate, el cuervo siempre tomó la iniciativa y exhibiendo un muy buen estado físico, el campeón sacó la chapa de favorito y llevó permanentemente sobre las cuerdas a su rival, donde combinó sus izquierdas y derechas cruzadas al rostro y en gancho al cuerpo.

“Posiblemente estaremos viajando a Estados Unidos a principios de octubre y para diciembre voy a estar debutando allá. Pero estamos viendo hacer una pelea más en Argentina, me gustaría en San Lorenzo o en Posadas. Si me das a elegir a mí me gustaría en Posadas, tengo a toda mi familia allá”, dijo el pugilista de la tierra colorada.

Seguidamente, Silva relató “primero quería hacerme fuerte en Argentina, pelear con los mejores. Buscábamos el tope entre los mejores del país y ahora quiero pelear en el exterior”, detalló.

Por otro lado, Alejandro Silva reveló que el boxeador argentino para lograr competir en la élite debe dedicarse exclusivamente a entrenar y pensar en los combates. Es decir, trabajar y entrenar no van de la mano para lograr ser un boxeador profesional.

“Es muy difícil vivir del boxeo, mi vida gracias al sindicato de peaje es lo que es hoy. Con el tiempo fui construyendo mi carrera, antes solamente era un boxeador amateur”, dijo.

“Tengo la posibilidad de entrenar día a día y de dedicarme de lleno al boxeo, sino es muy difícil lograr ser un boxeador profesional sin apoyo”, reveló el misionero.

Por último, el posadeño se animó y dejó un mensaje a los misioneros “traten de que nadie mate tus sueños, vayan por su propia experiencia”, cerró Alejandro “cuervo” Silva.

