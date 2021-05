Boxeo: “Estoy convencido de que este título es mío”, expresó el misionero Alejandro Silva que peleará el 11 de junio por la Copa Castellini 

Alejandro el “Cuervo” Silva, campeón argentino superwelter de boxeo, disputará la final de la Copa Miguel Castellini ante el chaqueño Diego Ramírez, el próximo 11 de junio con sede a confirmar. El oriundo de la tierra colorada quiere seguir escribiendo páginas gloriosas en su historia como boxeador.

“Este campeonato lo estoy esperando ansioso, los rivales que me han tocado fueron los más duros. El rival llegó injustamente a la final, yo quiero ganar el título”, expresó el misionero.

Alejandro Silva y el chaqueño Diego Ramírez se clasificaron para la final del torneo Súper de la categoría, Copa Miguel Castellini, al vencer respectivamente a Jonathan Wilson Sánchez y Maico Sommariva en una velada que se realizó en el Club Ajedrez de La Calera, Córdoba.

“He ganado muy bien, así que no me confío del rival que tengo enfrente pero si estoy muy confiado del trabajo que venimos haciendo y del equipo de trabajo”, agregó el posadeño.

Mientras aguarda por la pelea, el oriundo de Posadas, entrena en su garaje debido a las restricciones que existen en Buenos Aires. Según contó en diálogo con Misiones Online TV, en casa tiene distintos elementos para entrenar.

“El profesor me manda los trabajos pero no es lo mismo que entrenar sin él. De igual manera está en uno entrenar. Los elementos para entrenar que tengo lo adapté en la primera pandemia, después con algunas publicidad fuimos comprando más cosas”, sostuvo.

Seguidamente, Silva reveló que tenía la posibilidad de traer la pelea a Misiones pero que, debido a las Elecciones del 6 de junio, no lograron acordar la idea y la sede para la final todavía está en veremos.

Sin embargo, anticipó que, antes de viajar a Estados Unidos para competir y entrenar, el sueño del pugilista de la tierra colorada es tener una pelea en Posadas. La fecha estimativa para pelear en Misiones es en septiembre.

“Estoy dispuesto a dar clínicas de boxeo, a recorrer gimnasio para poder colaborar. Hay muchos deportistas y talentos en Misiones que podrían dar más. Si hay que hacer algo colaborativo yo estoy dispuesto a poner mi conocimiento y equipo de trabajo”, anticipó el “cuervo”.

Alejandro Silva

Tanta es su confianza en la pelea, que según adelantó, expondrá su título para tener “más presión” a la hora de salir del ring. “Me dicen que soy el favorito, pero tengo la humildad de saber que enfrente tengo un rival que pega. A mí la mentalidad que tengo me determina a pelear por el título. No hay dudas que el campeonato va ser mio, tiene mi nombre solamente tengo que salir a buscar”, reveló ilusionado el misionero.

Por otro lado, Silva expresó que, los misioneros que tengan sueños deben luchar para poder competir en la élite de cualquier deporte. “Siempre cuando alguien te diga que no puedas, hace oídos sordos. No permitas que nadie te diga que vos no podes, el camino al éxito es difícil pero depende de nosotros mismos”, mencionó.

“Espero que en algún momento se pueda dar la pelea, a darlo todo en la final. Un misionero va dejar la bandera de Misiones bien en alto, estoy esperando que me pasen la canción Misionerita para salir al ring”, cerró diciendo Alejandro el “Cuervo” Silva, boxeador posadeño que peleará en el Super ocho.

