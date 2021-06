Con disertantes internacionales el marketing misionero concretó su Séptimo Congreso Regional y segundo en forma virtual

Con más de 600 inscriptos se realizó este viernes (11/06) el Séptimo Congreso Regional de Marketing, segundo virtual, con la participación de siete disertantes de nivel internacional que abordaron temáticas relacionadas no solo al marketing especifico sino también a la sustentabilidad de las empresas y estrategia competitiva, en una transmisión de más de cuatro horas que la que los disertantes luego de sus exposiciones respondieron preguntas de los participantes.

Vía streaming, se desarrolló este Séptimo Congreso Regional de Marketing y segundo virtual y luego de la presentación del presidente de la Asociación Misionera de Marketing (AMMK) Silvio Leguía quien se refirió a la organización del congreso agradeciendo a quienes colaboraron en la misma y a los sponsor del evento, el primer disertante Juan Pablo Dallman, desde Londres, abordó el tema Marketing de Impacto, el poder de UNO, donde destacó que ante la cantidad de información se debe enfocar en UNO para no dispersarse y evaluar la sostenibilidad y el impacto de la credibilidad.

Utilizó asimismo el gráfico con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para indicar como se puede tomar uno de ellos para adaptar la empresa en el sentido de sustentabilidad y llamo a tener claridad en el mensaje que se quiere dar al cliente reiterando que se debe sostener una acción para generar ganancias e impacto.

A su turno, Diana Verde Nieto, cofundadora y CEO de Positive Luxury, también desde Londres, disertó sobre Por qué la sustentabilidad tiene sentido para los negocios, destacando al comienzo como ir acomodando el desarrollo sustentable y sus principios en el día a día de las organizaciones, destacando como el Covid sirvió de catalizador de los cambios que se están viviendo en la actualidad.

Entre estos cambios se destacan el choque de los espacios físico y virtual y dio algunos tips para dar confianza al consumidor en esta era de activismo del consumidor que pugna para que las marcas estén alineadas con la sustentabilidad, para lo que habrá que ir realizando cambios radicales en las compañías, explicando para finalizar que Positive Luxury ayuda a las marcas con certificados de sustentabilidad.

El CEO de Rakket Digital Marcelo García Cisneros, desde Buenos Aires, habló sobre el Marketing Data Driven 2021 que describió en ejemplos de campañas basadas en datos destacando que es el que más se usa en la actualidad, comenzando con campañas de bancos y tarjetas de crédito en las que se logró una mejora en la publicidad digital en las plataformas en la búsqueda de clientes, mediante una base de datos con algoritmos para direccionar los mensajes.

También, en la campaña una empresa de otro rubro, explico la tecnología de segmentación digital de audiencias y la transformación digital del marketing de la empresa en la búsqueda de nichos de mercado pera el producto y servicio y el armado de un modelo de negocio mediante una plataforma logrando una fuerte expansión en las ventas, explayándose a renglón seguido en una campaña basada en marketing One to One y otros varios ejemplos de campañas digitales que desarrollo.

Se presentaron además casos de empresas locales como Envasando, empresa de Lenadro N. Alem de soluciones integrales de packaging que contó su gerente comercial, Raquel Gartner tiene una trayectoria de 30 años en el rubro, produciendo envases de yerba mate, harina, azúcar destacando que 7 de cada 10 envases de yerba mate misionera es producido por Envasando y en el escenario de pandemia comentó que en 2020 incorporaron una cantidad importante del personal con que cuentan en la actualidad.

Daniel Puerta, fundador de la aplicación para pedidos a restaurantes Degustando, comentó como nació su iniciativa en 2019 cuando regreso a Posadas luego de estudiar en Buenos Aires y vio la oportunidad de una aplicación y el crecimiento que tenían las mismas, con más de 35 distribuidores en actividad en este momento tomando y entregando pedidos de restaurantes, confiterías y otros rubros relacionados con la gastronomía.

Profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Directivo de Levy Dinámica Empresarial, Alberto Levy desarrolló el tema de Estrategia Comparativa: Distínguete o Extínguete que inicio con la pregunta ¿Qué demanda la demanda? y agregó que al respecto “que marca tu marca” para enfatizar que como marca “si sos uno más, sos uno menos” para referirse al nuevo marketing y la transformación digital.

Avanzó con cuadros comparativos de atributos con marcas y el valor de una ventaja competitiva en lo que hay que distinguir que demanda cada segmento y cómo manejarlo para posicionar el producto aconsejando no parar de innovar con atributos competitivos.

Cerró la rueda de disertantes el Director de Filantropía en Microsoft para América Latina, Jorge Cella refiriéndose a que esperar del mundo del Trabajo, en un mundo que está viviendo una momento histórico único repasando hechos de la historia que fueron considerados puntos de inflexión, como el renacimiento, el descubrimiento de América, la invención de la imprenta de tipos móviles para llegar a nuestros días con la digitalización del trabajo y las nuevas tecnologías.

