Cupo laboral trans: “La población trans vivió históricamente marginada en todas sus necesidades” sostuvo un docente de la ESI

El licenciado en Educación Jonathan Domínguez celebró el visto bueno de la Cámara de Diputados al proyecto de cupo laboral trans que busca establecer que el Estado contrate al menos el uno por ciento de la población trans en la administración pública. En ese sentido el educador consideró fundamental el enfoque del derecho para una población “que vivió históricamente marginada en todas sus necesidades”.

En diálogo con Misiones Online, el licenciado en Educación Sexual Integral y Diversidad, Jonathan Domínguez sostuvo “es muy importante el enfoque del derecho porque las normas y las leyes marcan un antes y un después, y es una herramienta que tiene la sociedad para empezar a trabajar y mejorar cuestiones que todavía faltan”.

Asimismo, remarcó que la población trans vivió históricamente marginada en todas sus necesidades y puntualizó en el acceso a una fuente laboral. “Tener trabajo para tener una vida digna, que su condición sexual justamente la margino a esa vivencia entonces me parece que estamos haciendo un gran trabajo en conjunto desde la educación, que es lo que necesitamos modificar; la estructura, la cultura y mientras tanto, en el futuro vamos a modificar la cultura con el trabajo que venimos haciendo, y en presente también necesitamos tener herramientas para el ahora, me parece que esta ley como muchas otras es la solución para el ahora, para las personas que viven ahora, que no pueden esperar más tiempo, lamentablemente hay muchas que no van a poder ver esta reivindicación histórica pero sin embargo eso nos tiene que seguir para nunca más caer en situaciones como esas” sentenció.

Sobre los puntos que contempla el proyecto que tuvo la aprobación de la cámara de diputados este viernes por amplia mayoría y fue enviado al Senado para su tratamiento, Domínguez expresó “es la función del Estado cuando rompe paradigma, El Estado tiene una característica que es la coerción y es el único que lo puede usar, que es obligar a otro a realizar algo, hasta en contra de su voluntad y me parece que cuando el Estado realiza esta acción en pro de igualdad de otras personas, está bien hecho”.

Para finalizar, el docente agregó “en el debate esto se ve, cuando se habla de cambios tan estructurales, existe como un cierto porcentaje de que debe de quedar bien con el reto de la sociedad que no logra entender todavía la problemática en sí” analizó.

El proyecto de Ley de cupo laboral travesti trans, establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

La iniciativa, aprobada a la 1.20 de este viernes, se debatió durante tres horas y sumó 207 votos a favor; 11 en contra y 7 abstenciones; éstas dos últimas expresiones correspondientes a diputados de Juntos por el Cambio, en su mayoría del PRO.

MG-EP