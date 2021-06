“Es emocionante salir campeón y ganar el primer título”, expresó Raúl Machado, hincha de Colón que vive en Misiones

El Sabalero se consagró por primera vez campeón el viernes pasado. Raúl Machado, hincha de Colón que vive en Misiones, expresó “Es emocionante salir campeón y ganar el primer título. Estaba seguro que íbamos a ganar este campeonato”.

Raúl Machado vive hace 35 años en Eldorado y está casado con una misionera, y por ello, Misiones Online se contactó con el hincha de Colón que vive en Misiones para que nos cuente sus sentimientos por la Rojinegra.

“Yo estaba seguro que ganábamos, no por ser fanático ni porque fuera el deseo de todos los hinchas, pero estaba seguro que íbamos a ganar este campeonato. El equipo venía muy bien durante todo el torneo, era muy fuerte. Veía firme al equipo, con una identidad y después cuando eliminamos a Talleres que era lo más difícil, dije “ahora sí se nos va a dar”, expresó.

En ese sentido, expuso: “la verdad que estoy muy emocionado y no sabes cómo reaccionar cuando te pasa esto por primera vez. No es como los equipos grandes que están acostumbrados a ser campeones cada año o cada dos años. La verdad que estoy muy contento”.

Colón de Santa Fe venció por 3 a 0 a Racing en la final de la Copa de la Liga Profesional. “Lo lindo y emocionante de salir campeón es sentirse orgulloso y feliz por ganar el primer campeonato. La verdad que no sé cómo explicar este sentimiento. Tener esa estrella que buscábamos hace tanto tiempo, que siempre en los torneos comenzábamos bien y nos caíamos me deja muy feliz y sin palabras”, comentó emocionado.

Con respecto a vivir en Misiones, lejos de la cancha, simbolizó que hay una gran diferencia entre estar acá y estar con el pueblo sabalero “la pasión, no puedo ir a la cancha y de no poder festejar con la gente es muy duro. Sin embargo, la emoción y la alegría que viví, son sentimientos que no te quita nadie”. Raúl es un hincha de Colón que vive en Eldorado a más de 900 kilómetros de la cancha. Sin embargo, nadie le quita esa pasión ya que él siempre sigue a su equipo sea por la televisión, radio o por la web.

Por otro lado, comentó: “mis amigos y familiares de Santa Fe salieron a festejar. Realmente fue una locura a pesar de todos los protocolos y la situación epidemiológica de la provincia, salieron igual”. Es la primera estrella en la historia que gana el pueblo sabalero y por ello, los hinchas celebraron con alegría y con la pasión que llevan dentro.

En cuanto al campeonato, Machado contó que lo vio bien. “Me gustó el formato ya que es corto y cualquiera puede ser campeón y le da más chances a los equipos del interior del país. es por eso que Colón tuvo esta oportunidad y esto fue lo más lindo que nos pasó después de tantos años”.

En el estadio del Bicentenario en la provincia de San Juan, Colón goleó y humilló a la Academia. El primer gol llegó recién a los 58 minutos de juego a cargo de Aliendro, abriendo el telón de la lluvia de goles. El segundo lo hizo Cristian Bernardi a los 72 y a los 86, Alexis Castro marcó el 3 a 0 definitivo para que Colón levante la copa.

El Pulga Rodríguez salió lesionado a los 63 minutos. El delantero fue el goleador de la Copa de la Liga Profesional con 8 tantos. El pueblo sabalero gritó ¡Colón viejo nomás!

