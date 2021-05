Sin dudas una de las industrias más afectadas por la pandemia de Covid-19 es la cultural y los músicos misioneros sufren las consecuencias, ya que todas las expresiones artísticas siguen padeciendo las consecuencias de las restricciones impuestas por la pandemia. Sin embargo, en medio de este contexto algunos artistas, como el músico misionero Víctor Rivelli celebran que se esté trabajando, aunque sea a medias. Al mismo tiempo, aseguró que se viene gestionando el aumento del importe por derecho al espectáculo de los comercios gastronómicos de Posadas.

Víctor Rivelli – Canal 5

“Hoy por hoy está la unidad tributaria que es la que corresponde, se fue a un valor de 73,30 que equivale a 219 pesos el derecho de espectáculo. Por eso estamos exigiendo los músicos para que se implemente en todos los comercios gastronómicos, porque es algo que no se está llevando a la realidad, por eso también el reclamo genuino en este tiempo de pandemia, para poder trabajar dignamente con la música en estos comercios”, explicó Rivelli.

Según precisó el músico, el trabajo se debe realizar con los comercios gastronómicos, para que puedan implementarlo, y de esta manera que el artista pueda llevar una buena plata a la casa.

Respecto a las actividades artísticas manifestó que la situación esta complicada, dado que desde el Municipio los controles son extremadamente estrictos: “Hay comercios que están habilitados y otros que no, y por ahí caen los controles y falta algún papel, es muy riguroso el tema del distanciamiento y la capacidad por eso se está trabajando, pero a medias”, comentó.

Por otro lado, justificó que los músicos no pueden conocer previamente que los lugares no cuentan con todos los requerimientos exigidos para su habilitación: “El músico con tal de vender su espectáculo no se asesora de los permisos”, argumentó.

Finalmente, Rivelli mencionó que la situación para los artistas, puntualmente para los músicos que realizan shows en vivo, está difícil porque el circuito no está desarrollado completamente y tampoco pueden trabajar en los espacios públicos.

Reinventarse en tiempos de coronavirus

El cantante Marcos Paiva oriundo de Campo Grande, Misiones, es uno de los tantos artistas locales que se vio perjudicado por la pandemia de Coronavirus. Durante un año tuvo que posponer sus conciertos en vivo debido al aislamiento social, sin embargo, eligió reinventarse y utilizó el tiempo libre que tenía para comenzar a profesionalizar aún más su trabajo como artista misionero.

La semana pasada estrenó su nuevo tema “Yo estaré Ahí” que incluye un videoclip y la participación especial del conocido músico también misionero, Juan Pico Núñez. Esta nueva canción es producto de un esfuerzo enorme que realizó junto a su equipo, entre ellos está su guitarrista y productor musical (Luis Márquez), bajista (Héctor Brizuela), bateristas (Leo Martínez) y encargado de las grabaciones (Marcelo Krioka).

“En lo grupal significa un logro porque llevo mucho trabajo y en un año muy difícil para todos los músicos. Tuvimos que ir saltando obstáculos desde que comenzamos a grabar, pero por suerte y gracias al esfuerzo y apoyo de mucha gente pudimos terminarlo y presentarlo”, manifestó el músico Misionero.

Paiva, quien elige llamarse artísticamente “Marcos”, además es abogado, pero se dedica a la música por amor al arte, aunque la situación económica para los artistas locales no es sencilla. Pero aseguró que esto y las consecuencias de la pandemia no fue un impedimento para que él sus colegas quieran seguir produciendo cada vez más y desde una mejor calidad.

En esta oportunidad eligieron la localidad de Oberá para filmar el videoclip no solo por los increíbles paisajes que tiene la zona, sino también para mostrar la riqueza de la provincia.

Marcos anticipó que tiene muchos proyectos a futuro en los que ya está trabajando y en los que espera poder seguir reflejando sus ganas de crecer como artista pese a este contexto tan complicado.

ZF-A