Jujuy: una vendedora ambulante encontró una billetera con dólares y los devolvió

Hilaria encontró en la calle una billetera con 300 dólares y casi 6 mil pesos. Mediante una publicación en las redes sociales pudo dar con la propietaria, que era de Buenos Aires.

Una vendedora ambulante de Humahuaca encontró un monedero tirado en la calle que tenía 300 dólares y cerca de seis mil pesos, los cuales devolvió tras una intensa búsqueda de su dueña.

“También había una licencia de conducir, me di cuenta que no era un apellido conocido y lo primero que pensé es que capaz era un visitante”, indicó Hilaria en declaraciones con medios de Jujuy.

En la misma línea confirmó: «lo primero que pensé fue dejarlo en algún lado para que esa persona lo pueda encontrar. Si a mí me pasara algo así, me gustaría que me lo devuelvan».

Hilaria, quien se dedica a vender arroz con leche en la calle, decidió acercarse hasta una radio para que la ayudaran a difundir el hallazgo y así dar con la propietaria.

