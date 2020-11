Córdoba: un taxista devolvió un maletín con 500 mil pesos

Un taxista y un pasajero, ambos cordobeses, tuvieron gestos dignos de imitar: el dueño del vehículo devolvió un maletín y su dueño lo recompensó con 10.000.

Un taxista cordobés se transformó el hombre de la jornada al tener un gesto solidario con quien se había olvidado un maletín en su vehículo: lo devolvió sin saber que adentro había medio millón de pesos en efectivo.

Según relatan medios de Córdoba, el pasajero había subido en la intersección de las calles 27 de Abril y Vélez Sársfield, en la capital mediterránea, y al descender olvidó sus pertenencias en el asiento trasero del auto; específicamente, un maletín.

Al darse cuenta del olvido, el conductor Gonzalo Loza bajó del vehículo y buscó al pasajero olvidadizo en el edificio al que lo vio ingresar. «Me bajé en el edificio para devolverlo y no estaba el señor. El conserje tampoco sabía quién era», relató el taxista a Cadena 3.

Pero el taxista no se rindió en el primer intento. «Realicé otro viaje y luego volví. Ahí estaba el señor, con cara de pocos amigos», indicó Loza, quien devolvió el maletín a su propietario. «Me preguntó si había visto lo que contenía en el maletín y le dije que no, que no lo había abierto. La abrió y me mostró que tenía medio millón de pesos”, agregó.

«Lo devolví porque lo que no es mío, no es mío… La mayoría de los taxistas no somos tan deshonestos como dice la gente», afirmó quien a cambio de su buen gesto, recibió una recompensa de 10.000 pesos; otro buen gesto que tampoco en muy habitual: por lo general, las personas honestas no reciben más que un «gracias…».

Fuente: Minuto Uno

CM-CP