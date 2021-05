Día Mundial de la Hipertensión: en Misiones una de cada tres personas es hipertensa

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, el médico especialista en Cardiología, Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Augusto José Lépori, informó que un tercio de las personas sufre de hipertensión y que solo la mitad de estas tiene conocimiento de que padece esta enfermedad. Por su parte , la Lic. en Nutrición, Florencia Córdoba recordó la importancia de una dieta saludable para prevenir esta patología y brindó algunas alternativas para lograr una alimentación saludable.

Desde el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Augusto José Lépori, médico cardiólogo advirtió sobre las causas de la hipertensión y afirmó que el número de personas que padecen esta patología se ha incrementado.

Precisó que solo la mitad de las personas que saben que sufren de hipertensión están siguiendo un tratamiento.

«El Día Mundial de la Hipertensión es un día de alerta para que la población reconozca este problema y pueda diagnosticar este trastorno lo antes posible para evitar complicaciones que puedan derivar de la misma”, explicó.

Lépori señaló que un tercio de la población la padece y solo la mitad de ellos sabe que es hipertenso y de estos que saben que son hipertensos y reciben tratamientos, solo la mitad de estos están bien tratados y con los valores controlados. “Es un problema a nivel mundial el subtratamiento y el subdiagnóstico”.

Coincide la nutricionista del Ministerio de Desarrollo Social, Florencia Córdoba, quien indicó que, “en mi experiencia observo que se ha incrementado el número de casos de personas que tienen hipertensión o en su defecto el número de personas que saben que tienen hipertensión».

Agregó que se hace mucho hincapié en el control periódico de la presión arterial porque es una enfermedad silenciosa, «es decir que no presenta síntomas y la forma de saber es a través de la medición de la presión”, por ello fechas como el Día Mundial de la Hipertensión permiten reflexionar al respecto.

¿Enfermedad solo de personas grandes?

En esa línea, identificar si uno padece de este mal, no es tarea fácil. En muchos casos los jóvenes creen que esta es una enfermedad para personas mayores, sin embargo, según el especialista en cardiología creer que un niño o una persona joven no puede ser hipertenso es un mito.

«Hay muchos pacientes jóvenes que tienen hipertensión e incluso niños, por eso el control de la presión arterial es importante en todas las áreas de la vida. Es falso creer que por ser joven uno no va a tener esta enfermedad».

Día Mundial de la Hipertensión

Según Lépori, detectar la enfermedad no es posible a menos que se controle.

«Habitualmente el paciente hipertenso no sabe que es hipertenso a menos que se controle, algunos síntomas frecuentes son cefalea, dolor de cabeza leve o algunas molestias, molestias retroculares, que el paciente se sienta acelerado, pero en la mayoría de casos es asintomática”.

Recordó no perder la oportunidad de controlarse la presión o hacerlo por lo menos una vez al año y si la cifra es muy alta, se iniciarán una serie de estudios.

Influencia de la pandemia en los números

Según el cardiólogo muchas personas no asistieron a los controles regulares “hay mucha gente medicada pero no controlada”. No obstante, afirmó que muchos pacientes regresaron a sus controles lo que espera se traduzca en una mejora.

¿El hipertenso nace o se hace?

En el Día Mundial de la Hipertensión es importante reflexionar sobre los diversos factores de riesgo, por ello, según el especialista en cardiología, los antecedentes genéticos sí influyen en que una persona sea o no hipertensa.

“Si uno tiene una mamá, papá o un hermano, uno tiene más riesgos de ser hipertensos, esos son factores de riesgo no modificables, pero tenemos los modificables que uno puede cambiar, como el consumo de alimentos en conserva, sal excesivo, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo que es un gran problema y si uno los evita va a retrasar la aparición de la hipertensión si está genéticamente predispuesto y si no está genéticamente predispuesto y probablemente logre no serlo si mantiene una vida saludable, no fuma etc.»

La sal el enemigo silencioso

Córdoba destacó que un alto consumo de sal es el principal factor de riesgo para la hipertensión, por su contenido en sodio. Otros alimentos que tienen altas concentraciones de sodio son: caldos, snacks, embutidos, enlatados, aderezos, sopas y jugos en sobre.

Por eso resaltó que es importante el proyecto de ley de Etiquetado Frontal, que indicaría fácilmente en el envase del alimento – mediante un sello – la presencia de altas cantidades de sodio, por ejemplo.

En ese sentido, Córdoba recomendó beber suficiente agua durante el día (8 vasos) ya que ayuda a equilibrar la presión. Realizar desayuno, almuerzo, merienda y cena. Aumentar el consumo de alimentos ricos en potasio como frutas, verduras y legumbres. Evitar enlatados, quesos rallados, quesos duros y embutidos.

Además de reemplazar la sal y el caldo con saborizantes caseros como: salsa criolla, pesto casero, jugo de limón, provenzal con aceite, ajo y perejil, tiras de morrones, condimentos varios; debido a que a medida que pasan los años se va perdiendo el gusto a la sal o el sabor a los alimentos.

También es importante para regular la presión la realización diaria de actividad física, entre 40 y 60 minutos de movimiento.

