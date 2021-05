La misionera Milagros Nimeth entre las 15 mejores patinadoras en el Panamericano de Guayaquil: “Estoy muy feliz”, expresó 

Milagros Nimeth continúa destacándose a nivel internacional en el patín. La misionera integró la delegación de la Confederación Argentina de Patinaje que participó en el Campeonato Panamericano de Nacioniones en Guayaquil, Ecuador. “Me fue bien, el objetivo era ingresar en las 10 primeras de América pero finalizamos 13°”, expresó la deportista posadeña.

Nueva categoría nuevos objetivos. Luego de una larga preparación, Milagros dejó la tierra colorada y se instaló en Buenos Aires para concentrarse de cara a los Panamericanos que se desarrollaron en Ecuador. Una vez en tierras cafeteras, la posadeña compitió en la clase Senior con modalidad libre y quedó entre las 15 mejores del continente.

“Finalizamos 13° en una nueva categoría, es un super logro porque es todo nuevo para mí y pude ingresar entre las mejores de América. El balance es positivo”, comentó Milagros desde Ezeiza donde cumple su aislamiento tras haber llegado al país.

“En lo personal pude aprender muchas cosas, siempre aprendo cosas nuevas en los viajes. Una amiga nos trajo comidas y cosas típicas del país”, agregó la patinadora.

Seguidamente, Nimeth admitió que no era el resultado que esperaba pero logró tener roce internacional en plena pandemia del coronavirus. “Fue muy hermoso volver a competir”, dijo.

“Mi profesor me pidió que me divierta y que disfrute del viaje, no fue el gran resultado que esperábamos pero estuvimos muy muy cerca del objetivo”, añadió la posadeña.

Milagros Nimeth, feliz por ingresar entre las 15 mejores

Ahora Milagros deberá esperar el cronograma de competencias futuras pero el único objetivo es entrenar y seguir entrenando. Posiblemente, el Sudamericano se realice en Buenos Aires. “Es muy probable que seamos locales, pero hay que esperar”, reveló.

“Tengo que recuperarme de todo este tiempo que perdimos lejos de la pista, hay que entrenar. Tengo en mente el Nacional de Patín y después seguramente hay que pensar en lo que será el Sudamericano”, concluyó.

Sin embargo, a futuro, Milagros reconoce que el objetivo de este 2021 será competir en Europa pero que, debido a las restricciones del covid-19, no se puede ilusionar y tampoco comenzar a diagramar la competencias en el Viejo Continente.

Por otro lado, la Selección Argentina logró 23 medallas panamericanas.

