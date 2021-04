Los precios del Mercado Central de Misiones se modificaron como consecuencia del aumento del combustible

Los precios del Mercado Central de Misiones, especialmente el de las frutas y verduras, se modificaron a causa del aumento del combustible, según lo confirmó el presidente del Mercado Jorge Brignole; aunque según afirmó, desde hace ya 30 días que los mismos se mantienen estables y solo varían en cuanto a la oferta de la producción de la temporada de cada una, como es el caso de los cítricos.

Jorge Brignole – Radio República

Generalmente la lluvia es de gran ayuda en cuanto a la producción de los productos que se cultivan en la tierra, y en algunas ocasiones, el exceso de precipitaciones no permite que los productores puedan cosechar esos cultivos, por lo tanto se genera escasez de producción y aumento de precios en cuanto a la comercialización del producto. Pero en este caso, según contó Brignole, en Misiones no fue la lluvia la que generó la modificación de los precios, sino el aumento del combustible.

Sin embargo, aclaró que desde hace ya 30 días los precios en el Mercado central se mantienen estables, aunque en el caso particular de las frutas, comentó que cuando no es temporada las mismas tienden a estar a un precio más elevado ya que quienes las compran para vender en el mercado, no consiguen las ofertas qué sí hay en temporada, por lo tanto a la hora de exponer estas frutas al público el precio tiende a aumentar. En el caso de los cítricos, Brignole precisó que alrededor de quince o 20 días se iniciará la temporada de los mismos, por lo que confía que los precios van a disminuir.

Pese a la modificación de precios, señaló que las ventas continúan de igual manera con resultados favorables, y que trabajar durante toda la cuarentena del año pasado –a excepción del cierre obligatorio y los feriados que no pudieron abrir- permitió al mercado recuperar clientes, además de aquellas personas que buscaron una salida económica mediante la compra y venta de frutas y verduras que obtenían desde el mercado. “Esto permitió también el aumento de venta de productos cien por ciento misioneros”, aseguró Brignole.

Además, según destacó Brignole, esto fue posible por la inversión que está realizando el Gobierno de Misiones, a través de la entrega de créditos, insumos y asesoramiento a cada productor que permite también que hoy en día se produzca en mayor cantidad y se pueda integrar nuevas ofertas al mercado.

“Necesitamos más productores misioneros que se conviertan en comerciantes”, manifestó.

Pero para lograr producir a gran escala, se necesita que el productor se capacite y esto será posible debido al apoyo que están recibiendo de parte del gobierno mediante los ministerios de Agricultura Familiar y del Agro y la Producción de Misiones, quienes otorgan créditos y habilitan puntos de ventas como los mercados concentradores y Ferias Francas en diferentes localidades de la provincia.

“Esto dará la posibilidad a los productores de vender sus productos en lugares financiados por el gobierno y les permitirá acceder a una mayor cantidad de compradores”, indicó Brignole.

Carne porcina en el Mercado Central

Al respecto de la carne de cerdo que se comercializa en el Mercado central, comentó que la misma es más barata que la carne vacuna, y precisó que desde el año pasado la venta de carne porcina aumentó a gran escala ya que está un 20 por ciento más barato que la carne vacuna, “esto es importante para el productor de carne de cerdo”, dijo Brignole.

Además, aclaró que la preferencia de las personas con respecto a la carne cambia, ya que por ejemplo, la carne de pollo es muy cuestionada debido al uso de algunos productos que se utilizan para acelerar el crecimiento del mismo, “muchos de esos productos generan mal estar en el ser humano”, en ese sentido, refirió que el crecimiento de la carne de cerdo no requiere de estos productos.

Cerdos: acuerdo entre Argentina y China

El acuerdo entre Argentina y China por la exportación de carne de cerdo tiene que ver con la intención del Gobierno Nacional que es impulsar granjas de 12.000 madres dotadas con plantas de prensado de soja y maíz transgénicos -para la alimentación del ganado porcino-, instalaciones de balanceado, frigoríficos para la exportación de lo faenado y áreas de empaque.

Los módulos en cuestión se instalarán en zonas dotadas con establecimientos agropecuarios de, como mínimo, 100 hectáreas. Y en puntos del país que garanticen la disponibilidad de al menos 17.000 hectáreas de maíz y soja. Este aspecto recorta las posibilidades de las provincias que carecen de estos transgénicos para el forraje.

Al respecto, el presidente del Mercado Central de Misiones, Jorge Brignole, comentó que instalar un criadero de 5.000 “madres” es un riesgo para la salud desde el punto de vista sanitario, teniendo en cuenta que una de las condiciones del acuerdo era traer a las madres productoras de China al país y así producir carne de cerdo.

“Pero consideramos que el pequeño productor que tiene entre 300 o hasta 1.000 madres –números que son manejables y que el estado puede controlar- garantizarían la producción y la salud de la población para que la carne de cerdo que se consuma, sea sana”, concluyó Brignole.

ZF-A