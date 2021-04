Psicóloga explicó cómo detectar y ayudar a personas que presenten una tendencia suicida

Ante los últimos casos que se registraron en Misiones sobre personas que intentaron y se quitaron la vida, desde Misiones Online nos abocamos a investigar sobre la temática y las razones que llevan a tomar esta trágica decisión. Por ello, realizamos una entrevista con Sonia Feyeca, quien es psicóloga y docente en la Universidad Ruiz de Montoya.

Según explicó la profesional, las personas siempre dan señales en todos los aspectos, la cuestión es si sabemos interpretar las mismas y, por lo general no, vivimos en un mundo más individualista donde cada uno está en lo suyo, pensando en la vida cotidiana y no prestamos atención a las señales del otro.

Sonia Feyeca.

Son señales sutiles, que en la mayor parte de los casos están por debajo de la alfombra. «No son señales que fácilmente interpretemos y digamos, mi amigo esta con una conducta suicida, después de ello aparece la culpa de, ¿Por qué no hicimos algo?», contó.

Agregó que una psiquis suicida no es fácil de detectar, pero hay señales que se podrían interpretar, como el aislamiento, el cambio de conducta sutil, cuando una persona está más alejada, empieza a faltar al trabajo, antes era más extrovertido ahora no, hay ciertas conductas con las cuales podemos determinar que a la otra persona le está pasando algo. «El ojo es la expresión del alma, la mirada no miente, expresa.»

No es fácil determinar si una persona tiene pensamientos suicidas. «Una persona que se quiere suicidar no va a decir, hoy a tal me hora me voy a quitar la vida”, aseveró.

Por otra parte, la psicóloga contó que la persona que tome una decisión tan transgresora, no va a anunciar que lo va a hacer. «Lo mejor que podemos hacer es mirarnos un poco más a los ojos, ver qué necesidad tiene el otro, acercarnos y estar con el otro. La ayuda por ahí aparece un poco tarde».

Aseguró que en estos tiempos de aislamiento, donde ocurren muchas cuestiones de replantearse la vida, la persona que perdió el trabajo, el hijo que no puede aprobar una asignatura, las familias que tienen el cambio de comportamiento que trae aparejado la pandemia «con este encierro tenemos que mirarnos un poco más a los ojos, sacar esa parte humana que nos está faltando. La pandemia nos vino a enseñar esto, a sacar nuestra parte humana. El brillo en los ojos y la oscuridad se expresan.»

Sin ninguna duda la soledad y la depresión son factores que influyen. La soledad es un estado en el que vive la persona, en el cual se replantea el sentido de la vida. «La soledad es un cierto límite también es sano, vivimos en una sociedad tan volátil, tan cambiante, por lo cual estamos todo el tiempo sobrexcitados en una realidad», explicó Sonia Feyeca.

Siguiendo lo dicho por la entrevistada, la persona que toma la decisión lo hace con una finalidad, que es quitarse la vida. El sujeto que toma esta determinación es porque ve la única vía posible de solución a su problema. «La persona no se quiere quitar la vida, sino encontrar una solución a sus problemas, que es tan grande que la psiquis no encuentra otra alternativa que quitarse la vida». La conducta que debemos realizar es replantearnos nuestro comportamiento humano.

Respecto a cómo influye la sociedad en estas tendencias, Feyeca explicó que podemos hablar de que existe un comportamiento social, debido a las consecuencias que trae un año difícil para todos, el cual nos cambio el ritmo de vida, la forma de relacionarnos con los demás. Mucha gente además, perdió el trabajo, lo cual también lleva a una situación crítica. «Tenemos que pensar que recursos tiene la persona para hacer frente a esta situación. Desde la psicología es una situación preocupante porque venimos y seguimos en un año difícil y esto, va a seguir por un tiempo.”

Cómo ayudar a un suicida

«Lo que podemos hacer es no escuchar tantas noticias trágicas que pasan alrededor del mundo, debemos estar informados pero no todo el tiempo escuchar noticias trágicas porque eso hace que la psiquis se contagie de esa energía», enfatizó.

Según explicó Émile Durkheim, sociólogo y filósofo francés, se considera al suicidio como un hecho social, alejándose de explicaciones reduccionistas y monocausales (que aluden a una sola causa) tales como la depresión, déficits económicos o frustraciones afectivas.

“La enfermedad no tiene realidad y valor de enfermedad, más que en una cultura que la conoce como tal.” Lo escribe Foucault en 1991, en un libro llamado Enfermedad mental y personalidad. Lo escribió el psicoanalista Federico Monges en redes sociales.

La psicóloga recomienda hacer deporte, actividades del aire libre, recrearse, encuentros, respetando siempre el protocolo, con amigos, familiares y hacer todo lo que nos permita salir o despejarnos del lugar en donde estamos. «En muchos casos necesitamos la ayuda de un profesional, esto es cuando una persona se da cuenta de que sola no puede». El profesional es psicología te va a ayudar a salir del lugar en el que estas, mirar con otros ojos la situación. «Cuando la psiquis esta tan agotada ve esto y solamente esto».

«Cuando sientas que no podes solo, busca a un profesional». La persona que tiene el pensamiento de quitarse la vida no busca asistencia profesional, pero el entorno si. La persona que asiste a un consultorio, llega con una carga, desbordado de emociones.

«Con la pandemia tenemos que aprender a revalorizar los gestos humanos, revalorizarnos nosotros como seres humanos».

La empatía es ponerme en el lugar del otro y ayudarlo. «Ver lo que el otro necesita y en base a eso ayudar. Si yo veo que el otro cambio el comportamiento estoy atento al mismo». La vida no es un camino recto, sino en zigzag, hoy estamos bien, mañana podemos estar un poco más débiles, concluyó la entrevistada, Sonia Feyeca

