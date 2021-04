“Hice lo que tenía que hacer, le devolví un hijo a una madre”, relató Daiana Velázquez, la enfermera que le salvó la vida a Manuel Sánchez

Tras salvarle la vida a Manuel, Daiana Iris Velázquez volvió a relatar lo que ocurrió en la madrugada del martes. Con mucho heroísmo, la enfermera posadeña reveló detalles que debió realizar para evitar que Santiago Negrete continúe con su “misión” de matar Sanchez.

En primer lugar, la enfermera describió que regresó de trabajar y salió hasta la esquina de su casa para ver si había perros en la cuadra y así poder sacar a pasear a su pastor alemán, sin tener inconveniente con los vecinos.

Una vez que llega a la esquina y que decide regresar a su hogar para sacar al animal, escuchó los gritos de auxilio que le hicieron cambiar de plantes. “Ahí vi a los chicos que estaban corriendo y que Negrete le estaba apuñalando a Manu”, contó.

En primera instancia, la enfermera relató que Negrete estaba golpeando a Manuel en la intersección de Avenida Maipú y calle Perito Moreno. Allí la víctima se levanta malherido y corre hasta la calle Chubut.



Mientras corría intentando huir de su agresor, Sanchez cae en la vereda de la vecina de Daiana Velazquez y ahì Negrete continúa con su objetivo de matar a Manu. En ese momento, la enfermera no dudó e intervino en el ataque.

Al respecto de su actuar, la estudiante de Licenciatura en Enfermería recordó “no pensé en lo que hice, fui corriendo y me metí. No me iba a perdonar no haberme metido si la historia hubiese sido otra y al otro día al despertarme me enteraba que falleció, no me iba perdonar nunca eso”, acotó.

A partir de allí, Negrete deja de golpear a Manuel y sale corriendo hacia la calle Herrera. De igual modo, según relató la enfermera, mientras ella intentaba asistir al joven herido él regresa al lugar de los hechos e intenta matarlo a golpes.

“Estando yo (con Manuel en el piso desangrándose) él vuelve y lo ataca nuevamente. Le pisa en el pecho y me dice -déjale que se muera-”. relata la enfermera en exclusiva a Misiones OnLine. Asimismo, Daiana recuerda que Negrete le decía que Manuel había intentado robarle el celular y que por eso debía morir.

Una vez que comienza a auxiliarlo, llegó una camioneta de la Policía de Misiones y a la espera de la ambulancia, el “ángel de la guardia” de Sánchez realiza algunas maniobras de primeros auxilios.

“Le pedía a Manuel que me hablara porque se me moría en los brazos. Pasaban segundos en los que no hablaba ni se movía y me desesperaba. Él me pidió que no lo deje solo”, relató entre lágrimas.

Seguidamente, la enfermera detalló que atinó a ponerlo de costado para que Manuel pueda vomitar y despedir los coágulos de sangre. Después de eso, Manuel comienza a respirar un poco mejor, según relató la mujer que actuó de manera heroica.

¿Cómo asistió a Sanchez la enfermera?

El joven con mucho temor de perder la vida le suplicó a Daiana que no le abandonara ni siquiera para buscar insumos para que deje de sangrar.

En ese momento, un vecino se ofreció y le entregó una remera lo cual ella utilizó y lo dobló en cuatro partes para luego ponerlo debajo de la herida que tenía en la cabeza. “Hice eso para que deje de salir sangre de la cabeza y ahí empezó a sangrar por la boca y los oido”, describió.

Por otro lado, continuando con la entrevista del programa La Hora de Misiones, que se emite por las plataformas de MisionesOnline de lunes a viernes de 12 a 14 horas, Daiana explicó que no pudo dormir por varios días. “Un par de noches no dormí. Recién el miércoles o jueves caí en lo que todos me decían: que hice lo que tenía que hacer, que le devolví un hijo a una madre. Lo volvería a hacer”, dijo la enfermera que es posadeña y tuvo un papel crucial en asistir a Manuel Sánchez segundos después de que fuera atacado por Santiago Negrete.

En cuanto a la situación que vivió, si bien reconoce que en su profesión le toca vivir situaciones angustiantes, jamás quedó en shock por algo similar. “Es algo que no me voy a olvidar, el día de mañana le voy a contar a mis nietos. He perdido pacientes y me han pasado cosas feas en el trabajo pero nada me puso en shock como esto”, aseguró Daiana Velazquez.

Por último, la enfermera recordó cómo vivió la situación el agresor “tenía mucha tranquilidad en la cara, él quería matarlo. Se paraba frente a mí y me decía que lo quería matar”, expresó.

AR-EP