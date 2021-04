“No puedo dormir, no puedo respirar por la nariz ni puedo comer”: el drama de Manuel Sánchez tras el intento de asesinato que sufrió a manos de Santiago Negrete

Manuel Sánchez, el joven posadeño que el lunes pasado fue baleado y apuñalado por Santiago Negrete, se recupera en su hogar, sitio donde recibió a MisionesOnline y contó como transita este momento.

#EXCLUSIVO Manuel Sanchez nos relata lo que ocurrió la noche del ataque. Seguilo en vivo por https://t.co/ZCFzPYO6fI «Estoy mejorando, pero no estoy bien, me cuesta mucho respirar y dormir» pic.twitter.com/dZawx2KDDf — misionesonline.net (@misionesonline) April 19, 2021

Rodeado de su familia y amigos aún no comprende el brutal ataque del que fue víctima el lunes pasado en Posadas.

“No puedo dormir, no puedo respirar por la nariz ni puedo comer”, dijo Manuel Sánchez tras el intento de asesinato que sufrió a manos de Santiago Negrete.

“Obviamente no estoy bien, no puedo respirar bien. Estoy con dolores, vómitos y no puedo dormir por las noches”, dijo con una voz nasal.

Reconoció que le cuesta respirar y que le duele mucho la mandíbula. Es que la bala calibre 22 que ingresó en su rostro producto de los disparos recibidos, aún permanece dentro allí. “Me están haciendo todos los estudios para ver cómo va a quedar, pero todavía no me dijeron nada”, sostuvo.

Por ahora, solo puede tomar agua y alimentarse a base de “puré”

Hoy Manuel hace lo que puede para alimentarse. El dolor de su boca es tan agudo que no le permite masticar. Toma agua y sólo puede ingerir puré.

“No puedo comer nada que sea sólido porque me duele mucho. Tampoco puedo abrir mucho la boca. Tengo todo inflamado.

GS-EP