E-Proyectate: invitan a empresas misioneras a participar de un concurso para potenciar sus ventas electrónicas

Germán Levisman, responsable de E-Proyectate, visitó el estudio de Misiones Online para convocar a las empresas misioneras a sumarse al concurso. Se brindará asesoramiento a las cuatro empresas ganadoras para que puedan potenciar sus ventas a través de e-commerce.

Gerardo Levisman, explicó que «E-proyectate nace a fines del año pasado viendo todo lo que pasaba con la pandemia y como en en la Argentina se potenciaba el e-commerce, o comercio electrónico«.

«Observamos que en Misiones el comercio electrónico no se apoyaba ni se estimulaba así que queríamos ver de que forma ayudar a las empresas haciendo una conexión«, aseguró Levisman.

El profesional detalló que el e-commerce «es comercio electrónico, todo lo que se pueda vender a través de internet«.

La idea de E-proyectate es hacer una selección de empresas que «en un principio serán veinte» y quedarán en la selección final seis, cuatro finalistas y dos suplentes.

«Vamos a hacer una inversión de seis millones de pesos y asesorar a estas empresas por seis meses para que potencien su imagen y sus ventas a través de internet«, subrayó Levisman.

La inscripción se puede hacer hasta el 24 de abril, inclusive, a través de la página web del Parque Industrial y no tiene ningún costo.



Durante la pandemia en la Argentina la venta online creció muchísimo, dado el contexto social que se atravesó y que cambió las formas en las que las personas compraban sus productos.

Levisman afirmó que en Misiones no hay estadísticas porque es algo que no se tenía en cuenta, no se apoyaba ni se estimulaba pero que «después del trabajo que se está haciendo este año pensamos que en 2022 vamos a poder tener los primeros números«.

El e-commerce es «un canal más de venta, con la ventaja que suma mucha escalabilidad«, aseguró Levisman y agregó que «amplias las ventas a nivel regional e internacional porque hay productos que ya se pueden exportar».

E-Proyectate quiere que impulsar a las empresas misioneras en el comercio electrónico, además se hará un análisis de contenidos, productos y ver de que manera pueden potenciar sus ventas, tener presencia web y posicionarse en el mercado.

