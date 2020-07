Herrera Ahuad presentó la plataforma e-commerce para emprendedores misioneros “en un paso más de la visión estratégica que hace tiempo viene desarrollando la Provincia”

El gobernador lanzó oficialmente EMIS, la plataforma digital para el emprendedurismo misionero “que permitirá a pequeños productores, minifundistas, artesanos y colonos ampliar sus mercados y mostrar sus productos de calidad, con la trazabilidad que el consumidor del mundo demanda”. El portal de venta electrónica es un desarrollo y una inversión del gobierno provincial y el Consejo Federal de Inversiones.

El acto de presentación en sociedad de EMIS se realizó este viernes por la tarde en una videoconferencia con base en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, encabezada por el primer mandatario provincial, Oscar Herrera Ahuad, en compañía del ministro de Hacienda Adolfo Safrán. Conectados de manera remota, asistieron Fernándo Ciácera, responsable de proyectos tecnológicos del Consejo Federal de Inversiones (CFI); Diego Gómez, jefe del área de Sistemas Productivos Regionales del CFI; Sebastián Ortíz, subsecretario de Coordinación del ministerio de Desarrollo y Camila Mazzola, directora Ejecutiva de FAM (Fundación Artesanías Misioneras).

La plataforma digital que ya está disponible de manera online y de acceso gratuito para que los emprendedores misioneros puedan ofrecer sus productos a todo el mundo, es un trabajo que llevó meses de desarrollo y que tuvo el pasado mes de marzo, una jornada de capacitación en Misiones. Fernando Ciácera del CFI recordó aquel paso “y en ese momento hicimos el compromiso de que en pocos meses iba a estar en funcionamiento y ya la estamos presentando para que el emprendedor, se inicie en el camino digital”. Por su parte Gómez destacó que la particularidad de la plataforma “e que cada emprendedor podrá diseñar su perfil de acuerdo a sus preferencias y al producto que ofrece”.

Cuando le tocó el turno a Camila Mazzola de la FAM, ponderó que “en tiempos de pandemia el recurso más efectivo son los medios digitales. Y en la economía pospandemia hay nuevos paradigmas que es el camino hacia la nueva normalidad que nos exige adaptarnos a la tecnología”. Y resumió el concepto del impacto que significa que el emprendedurismo misionero utilice la herramienta digital que significa EMIS: “va a ser una vitrina digital de nuestra provincia donde se podrá exhibir y vender productos sin intermediarios ni costo de participación”.

Para poner en marcha formalmente la plataforma de venta online, el gobernador Oscar Herrera Ahuad realizó una compra en pleno lanzamiento y eligió un cuadro de las Cataratas del Iguazú a un valor de 600 pesos. Al finalizar la operación que demandó pocos segundos, el primer mandatario expresó que “para los emprendedores misioneros, está es una oportunidad única en materia de valor agregado y a su vez del conocimiento de sus productos en todos los lugares”.

Explicó que por intermedio de EMIS, “el colono misionero, el industrial, el artesano, el que produce alimentos, todos, pueden acoplarse a esta plataforma de emprendedurismo misionero”.

Más allá de la pandemia

El gobernador consideró en la presentación de la plataforma e-commerce que “significa un paso más en la visión estrategica de la provincia. Y no lo relaciono con la pandemia. Es una visión de Carlos Rovira de ver un poco más allá, de tener preparadas las herramientas necesarias, y en este caso el de la tecnología aplicada a las actividades del sector productivo de Misiones”.

Destacó especialmente que “la plataforma va a permitir que muchos de nuestros emprendedores, puedan acceder a un mercado mucho más amplio. Insertarse en el ámbito de las compras digitales que ya la implementa el mundo”. Volvió a referirse a la visión estratégica, “porque lo que queremos para nuestros productores, aquellos minifundistas, productores artesanales de sobrada calidad y enorme capacidad de instalación en el mercado, puedan ofrecer su producción que en muchos casos ya está disponible en otros países. Me pasó hace unos días con una emprendedora que ya ofrece sus trabajos en Europa y nosotros todavía no accedimos. Ahora los misioneros vamos a poder hacerlo. La plataforma no sólo les agrega valor a los emprendedores, sino que les genera mayor visibilidad para que llegue a ciento de miles de personas”.

También consideró que, mediante la plataforma, “se podrá conocer la trazabilidad de los productos para la confianza del que compra. Saber de dónde viene, quién es el productor, qué calidad tiene y todos sus procesos. Eso vuelve en el resultado de conformidad del cliente, en el incremento en el número de ventas. Eso fortalece y genera mayores oportunidades”.

Por último, Herrera ponderó que EMIS, “es una plataforma netamente de calidad misionerista, que va a ganar muchos mercados porque vamos hacia donde va el mundo, que exige calidad y la compra a un solo click”.

