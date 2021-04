Elecciones en Misiones: los jóvenes quieren votar para ser escuchados y construir su futuro

El próximo 6 de junio son las elecciones legislativas en la provincia de Misiones y el 30% del padrón electoral votará por primera vez. Muchos de ellos son jóvenes de 16 años que van a ejercer el derecho político a elegir las autoridades que los van a representar en los distintos cargos públicos del país.

La Ley del voto joven es la que permite que los jóvenes argentinos desde los 16 años puedan votar, antes de esta ley se podía votar recién a partir de los 18 años.

Desde su primera implementación en las elecciones legislativas de 2013, el padrón de jóvenes casi se ha duplicado, pasando de 627.364 electores en las primarias de 2013 a 1.129.824 en las generales de 2017. En cuanto a la participación, como muestra el siguiente gráfico, ha estado por encima de la mitad del padrón, a excepción de las primarias de 2015.

En Misiones se sabe que el 30% del padrón electoral , que podrá votar el próximo 6 de junio, lo hace por primera vez y este número significa que la mayoría de ellos son jóvenes que harán uso de su derecho a votar.

Misiones Online realizó una encuesta a alumnos de 5to año del Colegio Provincial​ N° 1 Martin de Moussy, para preguntarles cómo se preparan para las elecciones y que piensan sobre la posibilidad de ejercer este derecho.

Imbar, Joana y Alejo son alumnos que ya cumplieron la edad que por ley les permite votar y los tres coincidieron que es importante escuchar lo que tienen para decir los jóvenes.

“Para mi significa una oportunidad de poder participar en actividades políticas y ganar experiencia para el día de mañana que voy a tener una responsabilidad en base a mi votación adulta”, dijo Imbar.

Este año en Misiones se votan a 20 diputados, 7 suplentes y a los concejales de algunos municipios y a nivel nacional son las elecciones de los 3 diputados nacionales por la provincia.

“Tengo que ver la posición en la que estoy en este momento porque no me siento completamente apta como para decidir a quién votar. Tendría que ver la posición de cada candidato así me puedo guiar y elegir”, comentó Imbar.

Mientras que su compañera Joana, dijo que “todavía no tengo una posición pero hay varias propuestas que me interesan así que voy a seguir viendo, pero voy a votar y voy a hacerlo como cualquier ciudadano”.

“Creo que es importante que nos tomen porque estamos decidiendo nuestro futuro en el país, para mi es importante que votemos también. Me gustaría saber qué propone cada candidato cuando llegue mi momento de votar”, agregó Alejo, otro de los jóvenes que va a votar en las próximas elecciones.

Escuchar la voz de los jóvenes

En 2012 se promulgó la ley 26.744 de Ciudadanía Argentina que permitió a los jóvenes de 16 y 17 años votar por primera vez, lo cual significó una ampliación de sus derechos, pero también de obligaciones.

“Esta posibilidad es muy buena ya que como ciudadana argentina es muy importante la votación por la crisis económica que está el viviendo el país y porque casi nadie escucha a los jóvenes y creo que nuestra voz es el futuro del país, necesitamos ser oídos y eso es lo mejor que podemos hacer como argentinos”, expresó Joana.

Además agregó, “a cualquier edad uno se puede adentrar en la política, ya que somos ciudadanos, necesitamos saber lo que ocurre en el país, y no cerrar los ojos como muchas veces sucede. Siento que mucha gente se quiere ir a vivir a otro lado, mis compañeros dicen “bueno voy a estudiar acá y después me voy”, pero no es así, creo que hay que votara porque argentina tiene futuro y nosotros los jóvenes somos ese futuro”.

SL-EP