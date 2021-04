21AñosMisionesOnline: California fue reconocida como la empresa modelo misionera y adelantó la creación de una plataforma de compras virtual

California fue la empresa que más votos recibió en la encuesta económica que Misiones Online realiza todos los fines de año en el anuario Visión Misionera. Su premiación por segundo año consecutivo, dejó en evidencia la centralidad que tiene como referencia para el empresariado misionero, especialmente el de Posadas.

Hugo Tarnoski, gerente general, estuvo presente en los estudios de Misiones Online para recibir el premio y expresó, “es un orgullo para todos los que formamos parte de esta familia de California, son varios años premiados y gracias por este reconocimiento a todas las empresas. Es un sacrificio de muchas personas que formamos parte de este equipo, también años difíciles con todo lo que significó el cambio profundo institucional en la empresa y sumado a eso la pandemia”.

En un año difícil por la pandemia de coronavirus, California supo adaptarse a la nueva normalidad y continuar siendo la empresa de supermercados líder de Misiones. “Fue muy complicado porque fuimos una de las primeras empresas que tuvimos casos positivos. Fue toda una experiencia nueva el ir adaptándonos a los protocolos, el distanciamiento, los horarios, fue sumamente complicado. Pero pudimos sobrellevar y estamos recuperando los niveles de facturación, mantuvimos el plan de gente”, expresó.

California mira hacia adelante

La pandemia de coronavirus dejó muchas enseñanzas y cambios varios aspectos, uno de ellos fue adaptar actividades presenciales a la virtualidad. En este sentido California se encuentra trabajando en una plataforma de venta online para que sus consumidores puedan comprar desde sus hogares y recibir sus pedidos por delivery.

“Estamos en pleno desarrollo de una pagina para darle la posibilidad al cliente que tenga otra alternativa, no solo la presencial, así que estamos abocados y trabajando de lleno en eso y muy pronto la vamos a tener disponible. Estamos trabajando en una nueva plataforma para poder brindarle al público consumidor”, adelantó a Misiones Online.

Al ser consultado por las expectativas para el 2021 indicó que este año no está prevista la incorporación de una nueva sede de supermercados pero que realizaron muchas inversiones para trabajar a futuro. “En lo inmediato no hay apertura de un nuevo local pero por ahora queremos mantener lo que tenemos, mejorar y seguir para adelante”.

Contexto nacional y provincial

Hugo Tarnoski explicó cuál es la situación económica en la que se encuentra California, respecto a la provincia y a nivel nacional.

“A nivel provincial nos estamos manejando bien. Repercute mucho el cierre de la frontera donde hoy tenemos más afluencia de público en Posadas y en los comercios, eso fue un punto muy importante que nos permitió seguir manteniéndonos en los niveles de facturación”, indicó.

Y a nivel nacional, “realmente hay controles de precios máximos, que a veces ese listado de productos no llegan al interior del país o mandan partidas que no alcanzan para una distribución normal y completa. No tenemos abastecimiento pero por un problema de control de precios”, indicó.

También dijo que, “la inflación afecta al asalariado porque se ve disminuido su poder adquisitivo y se va perdiendo, el que más sufre es él consumidor. Las empresas medianamente uno las va llevando pero donde se nota más es en el tema de salarios, donde se ven disminuidos”.

La pandemia en Misiones

Hugo Tarnoski agradeció la gestión del Gobierno de Misiones por permitirles mantener los comercios abiertos.

“A veces nos molestaba el aislamiento, los cierres pero el gobierno ha hecho una tarea excepcional, donde hoy la parte hospitalaria tiene margen para poder recibir pacientes. No se observa un panorama crítico, no está desbordada la parte sanitaria y ojalá se mantengan estos niveles”.

#21AñosMisionesOnline: “En el escenario de la pandemia pusimos en primer lugar el cuidado sanitario y con la yerba y el arroz trabajamos sin inconvenientes”, destacaron desde La Cachuera https://t.co/sUKqSkpoDV pic.twitter.com/0DKGeZQNuQ — misionesonline.net (@misionesonline) April 10, 2021

SL-EP