Se controlarán las residencias de adultos mayores desde la Defensoría del Pueblo

Se llevará a cabo un recorrido de control en las residencias de adultos mayores, como resultado de la reunión número III del 2021, prevista en el calendario del «Observatorio para el Adulto Mayor» que se implementa desde la Defensoría del Pueblo de Posadas.

La agenda que los convocó tiene que ver con el análisis y la evaluación de las gestiones previstas en las actas de la última reunión. En ella, se determinó avanzar en la verificación de información vinculados al tradicional recorrido que se realiza desde el observatorio a las residencias de adultos mayores de Posadas, con el fin de conocer la situación de los residentes.

Para ello se solicitó a funcionarios del área de la policía comunitaria que se iniciara un reconocimiento en los barrios de Posadas, que permita visualizar la cantidad de instituciones de estas características y así poder cotejar con los datos existentes.

Además, se definió que la próxima semana se realizarán las visitas con funcionarios de la Defensoría, Salud Pública, Desarrollo Social y Cultura. En este sentido, el Ministro de Adicciones se comprometió a gestionar, frente al gobernador de la Provincia, un protocolo para que Cultura lleve a estos hogares el programa «Alma Guazú».

Desde el Consejo del Adulto Mayor se solicitó que se iniciarán gestiones para conocer el estado de la reglamentación de ley sobre los adultos mayores que padecen el Mal de Párkinson y Alzheimer. Para ello, se solicitará información a legal y técnica de la provincia y así definir acciones.

«Es muy importante el nivel de compromiso que tienen los funcionarios presentes en esta reunión, ya que cada vez que aparece una situación complicada que vincula a adultos mayores, la respuesta es inmediata, eficaz y efectivida», comentó el defensor del pueblo.

Por último, estuvieron presentes varios funcionarios: Mag. Samuel López, Ministro de Prevención y Control de Adicciones de Misiones; Dra. Mirta Soria, Dir. de Gerontología; Lic. Emma Sosa, Sub. Secretaria del Adulto Mayor de la provincia; Prof. Celina Jedlicka, Sub. Secretaria de Relaciones Públicas e Institucionales de la Secretaría de Estado de Cultura; Lic. María Graciela Alba Posse, Coordinadora Gerontología del IPS; Alejandro Miravet, Vicepresidente del Consejo del Adulto Mayor; Comisario Roa Zunila de la Policía Comunitaria; representantes de la Sub. Secretaria de la Mujer y la Familia, así como del concejal Ramón Martínez.

SO-CP