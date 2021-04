Vélez goleó a Unión y es líder solitario de su zona en la Copa de la Liga Profesional

Vélez Sarsfield se impuso categóricamente a Unión de Santa Fe por 4 a 1, al cabo de un entretenido encuentro disputado esta noche en el estadio «José Amalfitani», en el marco de la octava jornada de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Hernán De La Fuente, a los 6 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el conjunto de Liniers, en tanto que Franco Calderón, a los 19 del mismo período, niveló las acciones para el «Tatengue». Agustín Bouzat, a los 42 minutos de la etapa inicial, volvió a colocar en ventaja a la formación de la V azulada.

Ya en el complemento, Luca Orellano, a los 39, alargó la diferencia para el cuadro de Mauricio Pellegrino, mientras que Juan Manuel Lucero, a los 41 minutos, le dio cifras definitivas al tanteador.

Luego de unos primeros cuarenta y cinco minutos con una leve superioridad velezana, en la segunda mitad se advirtió una importante diferencia de categoría entre uno y otro equipo que se terminó por reflejar en el resultado.

Síntesis del partido:

Vélez: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente, Matías de los Santos, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela; Agustín Mulet, Ricardo Álvarez; Agustín Bouzat, Ricardo Centurión, Lucas Janson; y Cristian Tarragona. Director técnico: Mauricio Pellegrino.

Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Galván, Juan Carlos Portillo; Ezequiel Cañete, Nelson Acevedo, Nicolás Peñailillo; Imanol Machuca, Juan Manuel García y Gastón González. Director técnico: Juan Manuel Azconzábal.

Goles en el primer tiempo: 7m De La Fuente (VS), 20m Calderón (U) y 42m Bouzat (VS).

Goles en el segundo tiempo: 39m Orellano (VS) y 42m Lucero (VS).

Cambio en el primer tiempo: 24m Matías Nani (U) por Galván.

Cambios en el segundo tiempo: 21m Luca Orellano (VS) por Centurión y Pablo Galdames (VS) por Álvarez; 24m Cristian Insaurralde (U) por Portillo y Fernando Márquez (U) por García; 30m Mauro Pittón (U) por Acevedo y Francisco Gerometta (U) por Blasi; 31m Francisco Ortega (VS) por Bouzat y Tomás Guidara (VS) por De La Fuente; 40m Juan Martín Lucero (VS) por Janson.

Incidencia en el segundo tiempo: 45m expulsado Calderón (U) por una agresión a Lucero (VS).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: José Amalfitani.