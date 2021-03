Coronavirus en Misiones: blindarán nuevamente a la provincia debido a la compleja situación sanitaria en la frontera

Debido a la situación del coronavirus en Misiones, El subsecretario de Apoyo y Logística del ministerio de Salud Pública, Carlos Báez, explicó de qué manera se realizan los controles en la frontera de la provincia con Corrientes, sobre todo en el paso El Arco, que conecta a Posadas con la ciudad de Ituzaingó, donde se detectaron casos de coronavirus con la cepa brasilera. El funcionario detalló que desde el último fin de semana los controles son más estrictos y adelantó que para Semana Santa habrá especial énfasis en los colectivos de larga distancia que lleguen a la provincia. “Hay una decisión de empezar a blindar la provincia nuevamente”, subrayó el médico.

Báez apuntó que la principal ocupación que tiene el gobierno provincial es retrasar el ingreso a la provincia de las nuevas cepas, aunque aclaró que, debido a la experiencia vivida durante el año de pandemia, es casi imposible.

La información que tenemos es que la cepa brasilera tiene mayor infectividad y aparentemente mayor agresividad. En principio sabemos que tiene mayor contagiosidad por lo cual nos pone a todos de vuelta en alerta, como ha sido un año atrás”, reveló.

Luego de que los medios correntinos informaran que en Ituzaingó aparecieron casos de la cepa brasilera, Báez indicó que desde el último fin de semana se reforzaron las medidas de control en el acceso por El Arco.

“Lo que veíamos era que había muchas personas que no pertenecían a Ituzaingó, pertenecían a otros lugares de Corrientes y que aprendieron a decir Ituzaingó para pasar el control. Así que empezamos a exigir los documentos de la persona. Así nos enteramos que los de Ituzaingó ya no podían salir y los posadeños no podían entrar”, señaló y agregó que a los que de todos modos decidieron viajar, se les advirtió que en el regreso podrían ser hisopados, aunque aleatoriamente. Además se les exigió anotarse y regresar a las 24 horas.

“Usted va, para en El Arco, avisa a qué va a ir y le extienden un certificado de que pasó por El Arco y tienen un horario de regreso, de menos veinticuatro. Eso es lo que estamos haciendo de este fin de semana para certificar para no depender solamente de la buena voluntad del conductor”, explicó y agregó que no serán testeados aquellos misioneros que viajen unas horas por trámites.

Coronavirus en Misiones: Operativo para Semana Santa

Por otra parte, el funcionario adelantó que la provincia prepara un operativo que incluirá más personal para no generar contratiempos en los turistas que pretendan ingresar por los puestos de El Centinela, en la ruta nacional 14 o El Arco.

“Los vamos a hisopar a todos en forma gratuita. Seguramente vamos a empezar a exigir o a certificar si son turistas nacionales o internacionales. Suponemos que los que vienen de afuera no lo harán, y si lo hacen, tendrán que ser diez días de aislamiento, como sugirió la Nación. Esperamos solamente turistas nacionales”, indicó y agregó también que, en el caso de las familias que llegan en un auto, todos sus componentes serán hisopados.

Báez advirtió que habrá ajustes en los controles de los colectivos que ingresen en Semana Santa y que seguramente todos los pasajeros deberán descender de las unidades para realizar el trámite. “Vamos a ser más estrictos. Antes bajaba el chofer con la lista de pasajeros y los test y ahora probablemente lo hagan todos los pasajeros”, informó.

