Covid_19: la cepa Río de Janeiro detectada en Ituzaingó no provocará un cambio de fase, en la localidad correntina, al menos por ahora

Así lo confirmó el referente de comité de crisis de Ituzaingó, Corrientes, Federico Herr, explicó que la ciudad se va a mantener en fase tres y, si bien resaltó la importancia de respetar las normas, dijo que la cepa Río de Janeiro detectada en Ituzaingó no le da más gravedad a la situación ya que “es más infecciosa pero no más letal”.

Federico Herr en Radioactiva.

En diálogo con Radioadioactiva Herr dijo que “en Ituzaingó estamos en esta nueva normalidad, atravesando y acostumbrándonos a este dinamismo que surgen producto del Covid- 19”, y agregó: “La enfermedad nos dio dinamismo ya que el virus viene a cambiar hábitos y costumbres por lo que nos hace entrar en crisis permanentemente”.

La cepa Río de Janeiro detectada en Ituzaingó es más infecciosa

En referencia a la nueva variante del virus detectada explicó que “la sepa que se detectó es la de Río de Janeiro que es más infecciosa pero no más letal, a diferencia de la variante Manaos que infecciosa y letal”.

“No es una cepa que produce tanta alarma por la baja letalidad y solo dio positivo una persona”, aseguró.

“En Ituzaingó tuvimos un pico importante de casos que ya está en baja, por eso ingresamos en fase 3 para tratar de reducir la movilidad de la población. La idea es poder controlar la cantidad de casos para poder recibir turistas en Semana Santa”, declaró el funcionario.

Herr detalló que, por las características de la ciudad, que tiene muchas empresas multinacionales y por lo tanto en contacto con personas de países vecinos y, debido al aumento de casos, se estableció volver a fase tres y “realizar vigilancia activa”.

Realizar vigilancia activa es “no esperar a que el enfermo llegue al hospital sino salir a buscarlo”, explicó y continuó “se instalaron puestos en lugares de la ciudad y se testea a voluntad. De esos estudios se enviaron a estudiar al Instituto Malbrán y de seis muestras sólo una resultó positiva”.

Aclaró también que la ciudad no va a presentar mayores restricciones porque «estamos con muchos comercios cerrados, restricciones horarias y muchas actividades que no se pueden realizar. La cepa detectada no le da mayor gravedad a la situación”, explicó también que “lo importante de la fase tres es que bajen los casos para no saturar el sistema médico y en eso estamos muy bien”.

Ituzaingó va a mantener la fase tres hasta por lo menos el 31 de marzo, la localidad se encuentra aislada y permite el ingreso únicamente de personas que realicen actividades esenciales.

Para finalizar el funcionario realizó una reflexión en la que dijo que “tenemos que entender que las cepas son mutaciones naturales que tiene el virus, hay muchas cepas, la de Río de Janeiro a la vez tiene 6 subvariantes y ninguna muy peligrosa”, aseguró.

Y agregó: “No hay que desesperarse cuando aparece una nueva cepa porque es normal que el virus se modifique. Si es clave respetar las normas que son esas recomendaciones que nos dieron el 1 día de pandemia, y son las únicas efectivas”.

Vacunación en Misiones: llegaron 9.600 nuevas dosis del componente n°1 de la Sputnik V

Esta mañana llegó al Centro de logística de distribución de medicamentos de Central Argentino una nueva entrega de vacunas Sputnik V contra el COVID 19. En total ingresaron al sistema de frío provincial de Misiones 9.600 vacunas monodosis del componente 1, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación Nacional contra el COVID 19.

Las dosis serán destinadas para dar continuidad a la vacunación del grupo adultos mayores de 65 años en Misiones que se inscribió el pasado 10 de marzo 2021.

