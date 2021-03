Habló el papá del niño mbya que murió atropellado en Posadas: “Todas las cosas que se dicen son mentiras”

El pasado martes tuvo lugar una tragedia en la que un siniestro vial se cobró la vida de un niño de 9 años de la comunidad mbya guaraní, tras el hecho el padre del menor, el cacique Tonino Paredes dialogó con Misiones Online y expresó su profundo dolor por lo ocurrido, también desmintió categóricamente que su familia estuviera viviendo en ese lugar.

Sin lugar a dudas la madre del pequeño Enzo, sus hermanas, hermanos y el padre quien es el Cacique de la Aldea Tekoá Porá de Puerto Leoni, atraviesan un profundo dolor y tristeza por el fatal desenlace: “En este momento estamos con mucho dolor todavía”, manifestó Paredes con la voz quebrada.

El niño cruzó corriendo la avenida Santa Catalina cuando fue embestido por la unidad de la empresa Don Casimiro de la línea 32. Ante este hecho se crearon muchas hipótesis sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la familia perteneciente a la comunidad mbya, al respecto Paredes aseguró que “todas las cosas que se dicen son mentiras”.

“No fuimos a Posadas para mendigar, yo como Cacique fui a hacer trámites para la comunidad, y mi señora aprovechó y fue conmigo y también mi hijito que falleció. Ella fue para comprar ropita para los chicos y justo ese día no volvimos”, relató el Cacique.

Y agregó: “Al día siguiente fuimos hasta el centro para comprar algo y después volvimos y nos quedamos con algunos familiares que vimos”. “Mi señora fue por primera vez a Posadas para hacer compras porque salía mucho más barato que en Jardín América y mi hijito no se quería quedar por eso lo llevamos”, explicó.

“Los que dicen que estamos viviendo ahí es una mentira, sí hay otros que viven allá, pero nosotros no”, afirmó enfáticamente Paredes.

A su vez el padre del menor atropellado relató cómo fue la secuencia del momento del accidente, aunque no quiso brindar mayores detalles: “Yo fui al baño, y justo cuando estaba ahí me llamaron y me dijeron que se accidentó mi hijito, la mamá y sus hermanos vieron como fue el accidente. En la mano de mi hijito tenía una botella de gaseosita que compró”.

Cabe señalar que producto del impacto el niño murió casi en el acto y su cuerpo quedó tendido frente a sus padres, hermanos y demás personas que se hallaban en ese lugar al momento del siniestro.

Por otro lado, Paredes contó que Norma Silvero, la Directora General de Asuntos Guaraníes, estuvo en la aldea el pasado miércoles: “Charlamos con ella sobre lo ocurrido y me comentaron que vieron las imágenes del accidente, dijeron que no venía tan rápido el colectivo que le chocó a mi hijito, y eso es lo que más me duele en este momento y a sus hermanitos que quedaron”.

También manifestó que considera que el chofer de colectivo fue culpable del accidente porque no viajaba a alta velocidad, y cuando observó al menor pudo haber frenado antes y evitar el terrible desenlace fatal, además señaló que atrás del colectivo no venía ningún auto.

“Pienso que tiene que seguir preso por no frenar, porque yo creo que tenía tiempo para frenar y no lo hizo viendo a mi hijo cruzar, además atrás del colectivo no venía ningún otro vehículo” comentó el cacique.

Actualmente, Paredes junto a su familia se encuentra en Puerto Leoni, en la aldea Tekoá Porá, que se ubica por ruta 7, entre Jardín América y Aristóbulo del Valle, en ese sentido el cacique negó rotundamente que su familia viviera en las calles posadeñas o que estuvieran semanas apostados en un predio lindante a la terminal.

