El Gobierno de Paraguay acordó no impedir el regreso a clases y aplicó restricciones en otros sectores

Tras una extensa reunión con los sectores afectados por las restricciones de circulación anunciadas en Paraguay las autoridades finalmente acordaron no impedir el regreso a clases presenciales y habilitar un horario especial para el sector gastronómico y de eventos.

El decreto fue socializado el domingo y entra a regir a partir de hoy con algunas modificaciones para no perjudicar principalmente al sector gastronómico, hotelero y de eventos.

Es así que, conforme se acordó ayer durante una extensa reunión entre las autoridades sanitarias, educativas y otros funcionarios del Gobierno de Paraguay con los sectores económicos más afectados, el horario de circulación se extenderá hasta la media noche para ciertas actividades y además quedó establecido el retorno a las clases híbridas tanto en instituciones públicas como privadas y subvencionadas.

Por su parte, el ministro de Salud, Julio Borba, expresó que lo que se busca con dichas modificaciones es que el sector formal que tiene un protocolo establecido pueda seguir trabajando. “Para otros menesteres la circulación estará restringida a partir de las 20:00”,destacó.

En tanto, el ministro de Educación de Paraguay, Juan Manuel Brunetti, manifestó que de acuerdo a lo expuesto por padres, alumnos y docentes, de que desean seguir con las clases híbridas, se llegó al consenso de permitir el retorno a las aulas siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias contra el covid-19.

“Siempre que la infraestructura esté en condiciones, siempre que se tengan los materiales de bioseguridad los niños van a poder asistir a clases. Nosotros vamos a permitir que la comunidad educativa se empodere de este proceso”, dijo el secretario de Estado.

Brunetti aclaró que esa directiva será aplicada tanto para escuelas y colegios públicos como para los subvencionados y los del sector privado. Además, comunicó que que hay 6.960 instituciones que tienen todos los materiales para cuidar la salud de los niños.

Nuevas restricciones en Paraguay

El nuevo decreto que fue modificado ayer rige desde hoy hasta el 28 de marzo. Entre sus disposiciones consta que la restricción horaria, excepto lo previsto para restaurantes y eventos, es de 20:00 a 05:00 en 26 localidades. En el resto del país la prohibición de la circulación será de 00 a 05:00.

#LaRegión #Encarnación: sector de cuidados intensivos y salas de reanimación colapsadas, mientras discuten en Asunción sobre pagos de vacunashttps://t.co/pBINE5h3tR pic.twitter.com/18j7ObGjwO — misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2021

El anuncio, agrega que comercios no esenciales podrán operar dentro del horario establecido pero sin habilitar áreas comunes, que no pueden ser comercializadas bebidas alcohólicas de 20:00 a 05:00 en otros espacios que no sean lugares gastronómicos. Determina que eventos sociales en espacios públicos y privados habilitados deberán ser realizados con un máximo de 100 personas garantizando dos metros de distancia, agendamiento previo y registro individualizado.

Por último, establece que los encuentros en viviendas particulares deberán ser efectuados con un máximo de 12 personas, incluyendo el núcleo que reside en la casa, y que los eventos sociales y corporativos tendrán una duración máxima de 4 horas.

Fuente: ABC Color

