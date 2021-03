El Gobierno de Paraguay aclara que los pagos para compra de vacunas se hicieron correctamente

Desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) de Paraguay, aclararon que se realizaron dos pagos por las vacunas, uno a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en concepto de anticipo, que fue realizado el 1 de octubre del 2020, y otro por el pago parcial de las 604.800 dosis a la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi), que se hizo el 25 de febrero del 2021 tras la modificación de la Ley 4.621/2012 “De vacunas”.

El ministro Julio Borba manifestó que a medida que se emitan las órdenes de compra por parte de la OPS, se irá pagando por las respectivas dosis. “A medida que eso vaya sucediendo, el ministerio irá transfiriendo el dinero al fondo rotatorio para efectivizar y poder recibir las vacunas en tiempo y forma. Si mañana nos dicen que tenemos un millón de vacunas ya disponibles, tenemos que efectivizar por el monto que está establecido en el contrato firmado. Yo no voy a pagar si no recibo las vacunas”, indicó.

Por su parte, Lida Sosa, viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, indicó que en el contrato de garantía que se firmó el 9 de octubre del 2020 estaba establecido que la cuenta para acreditar los montos por las vacunas era la cuenta de Gavi. Posteriormente, por cuestiones administrativas, Gavi resolvió desembarcarse de Covax y seguir permaneciendo en la alianza.

#CrisisSanitaria Aseguran que Paraguay se queda sin vacunas porque enviaron el dinero a una cuenta equivocada https://t.co/7mFcMuhUqx pic.twitter.com/HyGMWoSEzK — misionesonline.net (@misionesonline) March 17, 2021

“Entre el 25 de febrero y el 4 de marzo, Gavi comunica a Paraguay que continúa dentro de la alianza, pero ya no formando parte de los procesos administrativos, y por lo tanto devuelve los US$ 2,9 millones al fondo del Ministerio de Salud que está en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF) y comunica que se tiene que volver a realizar el pago al fondo rotatorio de la OPS”, comentó Sosa.

El ministro recalcó que los US $2,9 millones que se encuentran en la cuenta de Salud se irán transfiriendo a la OPS a medida que vayan recibiendo las dosis de vacunas, como se hizo con estas 36 mil dosis que van a recibir este viernes. “OPS confirmó que Paraguay iba a recibir estas vacunas, entonces se le hizo el depósito de los US $158.000 por las 36 mil vacunas. Los US $6,8 millones, que ya se transfirieron el primero de octubre, quedan en concepto de garantía”, alegó.

Por su parte, Sosa subrayó que todas estas devoluciones y depósitos que se realizaron al fondo rotatorio y lo que Gavi devolvió no interfirieron en la entrega de las vacunas, aseguró que no fueron un impedimento para recibir las dosis. “La limitante es que los fabricantes se vieron sobrepasados en su producción, no tuvo absolutamente nada que ver el mecanismo administrativo”, afirmó.

Dosis de vacunas antes de fin de mes

El ministro Borba anunció que desde la OPS ya informaron de la disponibilidad de otras 64 mil dosis para Paraguay que se sumarán a las 36 mil que ya deben arribar esta semana. “Emitieron ayer la orden para 64 mil dosis, que antes de fin de mes, si Dios permite, ya tendremos”, comentó.

En diciembre del 2020 se modificó la Ley 4.621 “De vacunas”, que avala realizar acuerdos bilaterales. Esta modificación es importante, ya que solo se permitía anteriormente que el MSPBS pudiera comprar vacunas vía fondo rotatorio de la OPS. Paraguay, a partir de aquí, pudo realizar compras paralelas de vacunas.

Fuente: La Nación Paraguay

