Clausuraron bares e intervinieron en fiestas por incumplimiento de los protocolos sanitarios en Misiones

Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas, detalló cómo fueron los recorridos de control de protocolos en los negocios gastronómicos de Posadas durante el último fin de semana. Además, la Policía provincial intervino en varios episodios similares en otros municipios de la provincia.

Juan Pablo Ramírez – Canal 12

Ramírez comentó: “Estuvimos con controles este fin de semana en bares, restaurantes y heladerías de los protocolos aprobados hasta el momento y en el desarrollo de nuestras inspecciones, notamos varias infracciones. Hicimos un trabajo preventivo, salimos temprano cuando los establecimientos comenzaban a funcionar, a fines de recordarles nuevamente la normativa vigente, cuáles son los criterios, cuáles son los horarios, y así a través del diálogo poder cumplir nuestro objetivo que es el cumplimiento de los protocolos”.

“Muchos comercios llevaron de manera correcta sus actividades, y otros no, entonces entregamos actas de infracción e incluso procedimos a clausurar aquellos comercios que no respetaban absolutamente nada de los protocolos y se generaba una gran aglomeración de personas”, informó.

El secretario de Gobierno de Posadas explicó: “Los protocolos que están vigentes hoy son la sanitización, la no aglomeración, cuando circulan en espacios comunes deben usar barbijo, no debe haber grupos de personas paradas hablando o generando algún tipo de aglomeración. Cuando detectamos este tipo de infracciones procedemos a clausurar. Por otro lado, si hay locales comerciales que tienen mesas muy encimadas donde se genera una aglomeración y no se logra un distanciamiento, vamos primero por una infracción”.

“Tenemos nuestros controles rutinarios, pero además se suman aquellas denuncias que hacen los vecinos de la ciudad”, agregó.

Ramírez concluyó: “No hay que bajar los brazos, seguimos en una situación de pandemia, hay un gran plan de vacunación que se está poniendo en marcha y la única herramienta que tenemos hoy es el distanciamiento, la no aglomeración, el uso de barbijos; medidas que incorporamos todo este tiempo y las debemos seguir practicando en la nueva normalidad. Ojalá podamos superarlo pronto, pero mientras tanto es lo que vivimos, lo pedimos a toda la comunidad y nosotros asumimos el compromiso de entre todos poder llevar adelante esta situación”.

Intervención en bares, fiestas de 15 años y fiestas clandestinas

Por otra parte, en distintos procedimientos realizados por la Policía de Misiones y agentes municipales en Posadas, Garupá y Puerto Rico, fueron clausurados tres bares, notificaron de infracciones a otros tres locales y suspendieron una fiesta de 15 años, por incumplimiento de los protocoles de bioseguridad y distanciamiento social en el marco de la pandemia del coronavirus.

Primeramente, en la capital provincial, fueron clausurados dos bares: Vladimir y Cristóbal terminaron clausurados. El local ubicado sobre la avenida Centenario casi Corrientes, fue clausurado por incumplir con el distanciamiento social, debido a que en el interior se encontraban más de 200 personas.

En tanto que el otro, situado en avenida Costanera, ocurrió la misma situación. Otros cuatro bares restantes, La Roka, Complejo La Roka, Late bar, Metrópolis y La Feé cafe bar, recibieron actas de infracción por infracción al Decreto Provincial, por no respetar distanciamiento social y protocolos de bioseguridad,

Por otro lado, en el barrio Norte del municipio de Garupá, los policías dieron por finalizado una fiesta de 15 años en la que al menos había 80 personas reunidas.

Asimismo, un bar situado sobre la calle Paraná de la localidad de Puerto Rico, también fue clausurado por incumplir con las medidas sanitarias vigentes debido a al exceso de concurrentes en el lugar.

En todos los casos se labraron las actas por infracción al Decreto de Distanciamiento Social. Intervienen los Juzgados de Paz de cada localidad.

Así también, en Eldorado desarticularon dos fiestas clandestinas, una ubicada a unos 600 metros de la continuidad de la avenida El Fundador. Y la otra en cercanías a la terminal nueva. En ambos lugares se desalojó a la gente sin inconvenientes.

